Итальянский суд оправдал украинца, обвиняемого в убийстве журналиста

Милан, 4 ноября. Суд в Италии вынес оправдательное решение в отношении украинского нацгвардейца Виталия Маркива, который обвинялся в убийстве итальянского журналиста.

Суд первичной инстанции приговорил Виталия Маркива сразу к 24 годам лишения свободы. Украинского военного тогда сочли виновным в гибели репортера и его переводчика. При этом нацгвардеец был единственным обвиняемым по делу об убийстве. Итальянский журналист Андреа Роккелли погиб в ходе минометного обстрела в районе села Андреевки. Обстрел, по словам обвинения, производился под командованием Маркива.

«Украина, Виталия Маркива — оправдали! Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор», — отметила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram.

Также было отмечено, что в скором времени военный вернется домой вместе с делегацией. По информации местных СМИ, суд оправдал украинца утверждая, что мужчина не совершал описанного преступления.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев высказал готовность оказать правовую помощь Италии в расследовании гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли в Донбассе. При этом Зеленский высказался против неоправданно жесткого решения суда и подчеркнул важность беспристрастного рассмотрения этого дела.