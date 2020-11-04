Получающая воду по графику крымская Алушта надеется на обильные дожди

Многие алуштинцы, как и жители всего Крыма, обеспокоены нехваткой воды в регионе. В Алуште ограничения в подаче воды населению были введены еще в сентябре для экономии водных ресурсов. Спасти ситуацию могут только осадки.

Как выяснил корреспондент ФАН, в Изобильненском водохранилище воды осталось чуть больше трех миллионов кубических метров при его общем объеме в 12,5 млн куб/м. Для сравнения: в прошлом году оно было наполнено почти полностью. Из-за засушливого года в пресных водоемах Крыма уровень близок к критическому. В Алуште пока ситуация относительно стабильная, но все равно траты водоресурсов приходится контролировать графиком сокращения подачи воды.

«Так как Изобильненское водохранилище находится на южном склоне, надеяться на его наполнение дождями нельзя. Его уровень повышается за счет каптажей — это вода с горных источников, расщелин, пещер, талого снега», — рассказал начальник алуштинского филиала ГУП РК «Вода Крыма» Алексей Григорьев.

Той воды, которая сейчас есть в водохранилище, хватит до февраля. Но при введенной экономии ее можно будет растянуть и до мая, рассказал ФАН Григорьев.

«Если будут дожди и увеличится дебит каптажей (количество воды в м3, которую получают в течение одного часа. — Прим.ФАН), воды станет больше. Пока что объемы прежние, двухдневный дождь показал — толку от него мало. В других городах Крыма, чтобы спасти ситуацию, бурят скважины. У нас эти скважины есть, мы их задействуем. Бурить новые смысла нет, ведь все держится на одном водном слое. Воды больше от этого не станет. Стараемся следить и вовремя устранять утечки. Но на предприятии среди рабочих многие заболели COVID-19, рабочая сила сократилась. Но ситуация под контролем, график соблюдаем. Ждем хороших дождей», — сказал Григорьев.

В октябре власти Крыма плотно занялись решением вододефицита на полуострове. Выделенные полуострову правительством России более 45 млрд рублей будут направлены на реализацию 14 различных мероприятий, которые к 2024 году позволят избавить Крым и Севастополь от проблемы с нехваткой воды. В первую очередь в городах начинают модернизировать и ремонтировать трубы, чтобы избежать водопотерь в чертах населенных пунктов. Ведется геологическое изучение и разведка водозаборов для увеличения использования подземных вод. На реке Бельбек идет строительство водозабора и производится переброска воды с Кадыковского карьера в систему водоснабжения Севастополя.