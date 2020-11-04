Британские СМИ с восторгом рассказали о военном возрождении России

Лондон, 4 ноября. Ни одна страна в мире не способна в столь короткие сроки восстановить свой военный потенциал, как это удалось России, пишет британское издание The Economist.

Авторы издания напомнили, что после развала СССР российская армия пришла в «плачевное состояние». Но, увеличив военный бюджет, Москве удалось полностью преобразовать армию за счет модернизации вооружений.

Ссылаясь на британский Международный институт стратегических исследований, авторы сообщают, что еще в 2007 году 97% техники ВВС России являлось «наследием» СССР. Однако уже сегодня 71% самолетов — это современная боевая техника.

The Economist, говоря о комплексах «Искандер», ракетах «Калибр» и Х-101, напомнил о точном точечном ударе с кораблей в Каспийском море по целям в Сирии. По словам авторов, то, что раньше назвали бы научной фантастикой, теперь стало реальностью.

Генерал-лейтенант Джим Хокенхалл, глава британской военной разведки, подчеркнул, что «Россия поменяла массовость на скорость». Так он прокомментировал утверждение о том, что российские войска стали значительно мобильней: буквально за два часа РФ может может привести в полную боевую готовность 5 тыс. десантников.

Отдельным преимуществом российской армии авторы назвали проверку боем в Сирии.

Ранее во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что боеспособность ВС России остается на высоком уровне. По его словам, более 70% подразделений российской армии получили оценки «хорошо» и «отлично» по результатам проверок.