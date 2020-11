На выборах в США Канье Уэст проголосовал сам за себя

Вашингтон, 4 ноября. Американский рэпер Канье Уэст проголосовал за себя на выборах президента США. Об этом музыкант рассказал подписчикам своего блога в Twitter.

God is so good ???? Today I am voting for the first time in my life for the President of the United States, and it's for someone I truly trust...me. ???????? ????