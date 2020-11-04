На выборах в США Канье Уэст проголосовал сам за себя

Вашингтон, 4 ноября. Американский рэпер Канье Уэст проголосовал за себя на выборах президента США. Об этом музыкант рассказал подписчикам своего блога в Twitter.

«Сегодня я голосую первый раз в своей жизни на выборах президента Соединенных Штатов, и за того, кому я на самом деле доверяю… себя», — написал музыкант.

God is so good ???? Today I am voting for the first time in my life for the President of the United States, and it's for someone I truly trust...me. ???????? ???? — ye (@kanyewest) November 3, 2020

Канье Уэст ранее заявлял, что намеревается принять участие в гонке за кресло главы Белого дома. При этом баллотироваться рэпер пожелал как независимый кандидат, поскольку от партии республиканцев уже выступает действующий президент Дональд Трамп, а от демократов Джо Байден.

Тем временем друзья и близкие Канье Уэста утверждали, что исполнитель подвержен биполярному расстройству, которое может объяснить его заявления.

Звезда не вела активную предвыборную кампанию. Музыкант ограничился одной пресс-конференцией, которую он провел в бронежилете, несколькими интервью и тирадами в Twitter. Кроме того, в связи с поздним объявлением об участии в выборах Уэст не прошел регистрацию в качестве независимого кандидата в 38 штатах.