Пекин, 4 ноября. Китайское издание Sohu рассказало о возможностях современного российского оружия и его эффективности против американских истребителей-невидимок. По мнению аналитиков, самолеты США не имеют шансов скрыться.

На данный момент Россия обладает крайне грозными ракетными системами, предназначенными для поражения воздушных целей. ЗРК С-400 и С-350 практически не имеют конкурентов, однако российские военные готовятся принять на вооружение еще более эффективную модель, приводит «ПолитРоссия» перевод китайского издания.

Уже скоро рубежи России укрепит система С-500, имеющая непревзойденные характеристики. Этот комплекс вполне можно назвать идеальным оружием для противовоздушной обороны противника. Дело в том, что новинка российского ВПК способна обнаружить любые виды целей, даже те, которые считаются невидимыми для радаров.

На расстоянии в 160 километров РЛС С-500 способна засечь объект с площадью отражения в 0,003 квадратных метра. При этом радар истребителя F-35 имеет площадь отражения 0,25, а стратегический бомбардировщик B-2 обладает площадью отражения 0,1 квадратного метра.

«Все самолеты, находящиеся на вооружении США, не смогут остаться незамеченными системами С-500», — заметил автор статьи.

Кроме того, современный ЗРК является крайне многозадачной машиной. С-500 способен уничтожать даже низкоорбитальные спутники, что точно не радует командование США.

Стоит сказать, что Россия испытывает острую необходимость в такого вида вооружении. Как сообщалось ранее, ВВС США возрождают в Англии эскадрилью времен холодной войны.