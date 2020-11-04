В Крыму подсчитали, сколько туристов вернется отдыхать в следующем году

Симферополь, 4 ноября. В Крым планируют вернуться еще раз отдохнуть 96% туристов, 50% — уже в следующем году, а 46% — в ближайшие пять лет. Об этом заявил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко на заседании Президиума Государственного совета РК, передает корреспондент ФАН.

Эти данные Минкурортов получило в ходе социсследования, которое проходило на основе анкетирования. В нем приняло участие более 6 тыс. гостей полуострова. Выяснилось, что 50% туристов — это постоянные гости Крыма.

Кроме того, 70% респондентов сообщили о приемлемой для них стоимости предоставления услуг по питанию, проживанию, развлечений и экскурсионному обслуживанию. При этом у 95% туристов ожидания от отдыха оправдались, в том числе 23% опрошенных ответили, что отдых превзошел их ожидания.

«Полученные данные подтверждают те многочисленные положительные отзывы, которые мы получаем весь сезон, как через средства размещения, так и через наши онлайн-представительства в соцсетях и горячую линию. Это был непростой для отрасли период и уже можно говорить о том, что мы справились, получили бесценный опыт. Есть большой задел на будущее и понятные перспективы. При этом туристы с пониманием относились ко всем требованиям Роспотребнадзора, соблюдаемых в объектах размещения, в том числе меры дезинфекции, масочный режим и так далее», — подчеркнул Волченко.

Министр курортов и туризма Крыма добавил, что у полуострова традиционно высокая «возвратность» туристов. За последние несколько лет рост показателей был достаточно серьезным — с 2017 по 2019 год туристический поток в Крым вырос на 38% до 7,43 млн человек. В 2017 году отдых в Крыму могли порекомендовать лишь 60% людей, а в 2018 году — уже более 70% туристов.