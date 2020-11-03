Театр Ермоловой отменил ряд спектаклей из-за болезни Меньшикова

Москва, 3 ноября. Руководство театра им. Ермоловой приняло решение об отмене спектаклей с участием Олега Меньшикова.

Об изменениях в репертуаре во вторник сообщила пресс-служба на официальном сайте театра. Данное решение было принято в связи с состоянием здоровья Меньшикова.

Отмена коснется постановок «Игроки» 12 ноября, «Макбет» 15 ноября, «1900» 18 ноября, «Оркестр мечты. Медь» 24 ноября, «Из пустоты…(восемь поэтов)» 27 ноября. Отмечается, что билеты на данные спектакли подлежат возврату.

«Средства за электронные билеты, приобретенные на нашем официальном сайте, вернутся автоматически на карту, с которой прошла оплата. Билеты, купленные в кассе, подлежат возврату в кассу театра по 6 декабря включительно», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее театр им. Ермоловой до 28 октября закрывался на карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции среди сотрудников. Позже было принято решение продлить ограничения по 10 ноября включительно.

В конце октября врачи нашли у театрального российского и советского режиссера Романа Виктюка коронавирус. Народного артиста России перевели в реанимацию ГКБ имени Бахрушиных в Москве.