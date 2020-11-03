Политолог Жильцов заявил, что Зеленский теряет поддержку в Раде

Киев, 3 ноября. Провал «Слуги народа» на местных выборах может привести к разобщению в Верховной раде Украины. Об этом заявил политолог Сергей Жильцов.

«ПолитНавигатор» приводит выдержку из статьи доктора политических наук для «Независимой газеты», в которой он обращает внимание на то, что местные выборы прошли на фоне снижения рейтинга украинского президента Владимира Зеленского.

Эксперт отмечает, что незначительное число голосов партии «Слуга народа» создало предпосылки для перераспределения власти в стране. Так, итоги выборов в местные органы власти могут привести к изменению расстановки сил в Верховной раде.

Жильцов уверен, что Зеленский не смог распорядиться «кредитом доверия», который ему выдали избиратели на выборах президента. По его словам, это же сыграло свою роль на парламентских выборах, когда партия «Слуга народа» получила 43% голосов.