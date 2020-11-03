День 38-й: Карабах успешно обороняется, Азербайджан вводит резервы

Азербайджанские войска продолжают наступать, намереваясь до ухудшения погодных условий отрезать Карабах от Армении. На этом фоне армия обороны Нагорного Карабаха довольно успешно обороняется, перейдя к засадным действиям, а также начав применять дымовые завесы для снижения эффективности азербайджанских дронов. На этом фоне по поводу конфликта высказался духовный лидер Ирана, который призвал стороны к примирению, а Ереван — отдать азербайджанские территории.

Оперативная обстановка

Сегодня в ходе боев на южном направлении отметилась 651 мотострелковая бригада 4 бакинского армейского корпуса. Именно взвод ее 3 батальона в составе трех бронемашин был уничтожен армией обороны Нагорного Карабаха неподалеку от Тагаварда.

Примечательно здесь то, что в ходе апрельского обострения 2016 года, в отличие от других соединений 4 корпуса, 651 бригада участия в конфликте не принимала, оставшись прикрывать границу с Россией.

Отсюда следует, что Баку вывел уже практически все возможные резервы, оставив на у границы с Арменией только части 3 корпуса (часть из них уже участвует в боевых действиях на северном направлении). При этом, появление азербайджанских подразделений близ Тагаварда говорит о возможном их прорыве через Красный Базар, либо контроле высот южнее этого города.

Как и следовало ожидать, азербайджанские подразделения активизировали попытки захвата Мартуни, через который проходит две основные дороги — на Степанакерт и Мардакерт. В течение дня район Мартуни неоднократно подвергался воздушным и ракетным ударам. Результатом, по заявлению азербайджанской стороны, стало поражение склада боеприпасов армии обороны Нагорного Карабаха и уничтожение не менее двух танков.

Вечером со стороны ВС Азербайджана был нанесен удар реактивными системами «Град» по центру Степанакерта, также из данных систем совершен обстрел и Шуши.

Кроме того, по городу Шуши Баку применял и авиацию. По всей видимости, именно в этом направлении азербайджанские войска будут сосредотачивать основные усилия, пытаясь взять Шушу до ухудшения погодных условий.

Կադրեր քիչ առաջ հրթիռակոծված Շուշիից



Լուսանկարիչ՝ Դավիթ Ղահրամանյան



Кадры из Шуши, чуть раньше подвергшегося ракетному обстрелу



Фотограф - Давид Каграманян pic.twitter.com/6G1avBn9C2 — Liana Ghazaryan (@Liana70422198) November 3, 2020

При этом появляются сообщения, что для маскировки и, вероятно, затруднения деятельности азербайджанских дронов армия обороны Нагорного Карабаха начала активно применять дымовые завесы.

Однако данный метод применяется и азербайджанской стороной. По сообщению армии обороны Карабаха, на северном направлении, неподалеку от границы с Арменией, подразделению 3 армейского корпуса ВС Азербайджана удалость остановить дымовую завесу. После этого была предпринята попытка наступления в направлении Карвачара.

В результате огневого поражения подразделением армии обороны Нагорного Карабаха азербайджанское подразделение отошло на ранее занимаемые позиции. При этом примечательно, что Карвачар находится примерно в 30 км от территории Азербайджана вглубь Карабаха и в 15 км от стратегической трассы Сотк — Мардакерт, соединяющей Карабах с Арменией. Подразделения ВС Азербайджана все-таки перерезали данную трассу и находятся как минимум на высотах вдоль нее, а скорее — продвинулись вниз по ущелью.

Международная обстановка

3 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью, в котором подтвердил нейтральную позицию Москвы по вопросу Нагорного Карабаха, а также ведение активной работы по переводу конфликта в переговорную плоскость. Также, глава МИД РФ заявил, что наибольшее беспокойство вызывает интернационализация нагорнокарабахского конфликта и привлечение боевиков с Ближнего Востока, чья численность уже подходит к 2 тысячам.

Лавров: «..будем работать с турецкими партнерами, чтобы остановить дальнейшее раскручивание военного сценария, наладить диалог между сторонами и убедить Баку и Ереван сесть за стол переговоров.» https://t.co/k5evs5KEMv — Elnur Aliyev (@ElnurAliyevNGIC) November 3, 2020

Также сегодня по поводу нагорнокарабахского конфликта высказался Высший руководитель Ирана аятолла Хаменеи.

Война между нашими двумя соседями Азербайджаном и Арменией – горькое событие, она должна как можно скорее закончиться. Территории Азербайджана, захваченные Арменией, несомненно, должны быть возвращены Азербайджану, необходимо также обеспечить безопасность армян на этих землях. — Аятолла Хаменеи (@Khameneiru) November 3, 2020

Основные тезисы его выступления:

- война, которая идет у границ Ирана, представляет собой горькое событие и она угрожает безопасности региона. Она должна как можно скорее закончиться;

- земли Азербайджана, захваченные Арменией, безусловно, должны быть освобождены и возвращены Азербайджану;

- необходимо обеспечить безопасность армян, проживающих на этих землях, необходимо соблюдать международные границы и обе стороны не должны нарушать их, а террористов у наших границ не должно быть. О них говорится в надежных источниках.

- если они (террористы – примечание автора) приблизятся к нашим границам, мы будем действовать решительно.

Из его выступления понятно, почему Иран усилил группировку в северо-западной части страны — из-за террористической угрозы. Однако, в вопросе принадлежности семи районов Азербайджана позиция Тегерана принципиальна, что отчасти связано и с гидросооружениями «Худаферин» и «Гыз-Галасы», которые совместно используются и Ираном и Азербайджаном.

Таким образом, грядущее ухудшение погоды будет подгонять Азербайджан к выполнению задачи минимум — блокированию (или хотя бы затруднению) сообщения между Нагорным Карабахом и Арменией. Это вынуждает Баку бросать в бой последние резервы, а также активно применять реактивные системы и авиацию. При этом, остается высокой вероятность перехода конфликта в «зимнюю» кампанию, особенно учитывая военные успехи и принципиальную позицию Азербайджана в вопросе будущего территории Нагорного Карабаха.

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