День 38-й: Карабах успешно обороняется, Азербайджан вводит резервы

Азербайджанские войска продолжают наступать, намереваясь до ухудшения погодных условий отрезать Карабах от Армении. На этом фоне армия обороны Нагорного Карабаха довольно успешно обороняется, перейдя к засадным действиям, а также начав применять дымовые завесы для снижения эффективности азербайджанских дронов. На этом фоне по поводу конфликта высказался духовный лидер Ирана, который призвал стороны к примирению, а Ереван — отдать азербайджанские территории.
Оперативная обстановка
Сегодня в ходе боев на южном направлении отметилась 651 мотострелковая бригада 4 бакинского армейского корпуса. Именно взвод ее 3 батальона в составе трех бронемашин был уничтожен армией обороны Нагорного Карабаха неподалеку от Тагаварда.
Примечательно здесь то, что в ходе апрельского обострения 2016 года, в отличие от других соединений 4 корпуса, 651 бригада участия в конфликте не принимала, оставшись прикрывать границу с Россией.
Отсюда следует, что Баку вывел уже практически все возможные резервы, оставив на у границы с Арменией только части 3 корпуса (часть из них уже участвует в боевых действиях на северном направлении). При этом, появление азербайджанских подразделений близ Тагаварда говорит о возможном их прорыве через Красный Базар, либо контроле высот южнее этого города.
Как и следовало ожидать, азербайджанские подразделения активизировали попытки захвата Мартуни, через который проходит две основные дороги — на Степанакерт и Мардакерт. В течение дня район Мартуни неоднократно подвергался воздушным и ракетным ударам. Результатом, по заявлению азербайджанской стороны, стало поражение склада боеприпасов армии обороны Нагорного Карабаха и уничтожение не менее двух танков.
#Мартуни | #Арцах (Нагорный Карабах) ★ 03.11.20 Минобороны Азербайджана опубликовало видео обстрела и возгорания объектов (склада), расположенных близ Мартуни. Одно из зданий полностью сгорело ⇢ https://t.co/WMqz9fC3fO— MilitaryMaps (@MilitaryMaps) November 3, 2020
???? https://t.co/TDppnshWTB
???? https://t.co/zuGGNgytzN pic.twitter.com/I53p2btgqL
Вечером со стороны ВС Азербайджана был нанесен удар реактивными системами «Град» по центру Степанакерта, также из данных систем совершен обстрел и Шуши.
????????❌???????? Ночной обстрел Степанакерта. #Карабах pic.twitter.com/1hq0esrmEB— ★????????????????????????????★ (@krotrus) November 3, 2020
Кроме того, по городу Шуши Баку применял и авиацию. По всей видимости, именно в этом направлении азербайджанские войска будут сосредотачивать основные усилия, пытаясь взять Шушу до ухудшения погодных условий.
Կադրեր քիչ առաջ հրթիռակոծված Շուշիից— Liana Ghazaryan (@Liana70422198) November 3, 2020
Լուսանկարիչ՝ Դավիթ Ղահրամանյան
Кадры из Шуши, чуть раньше подвергшегося ракетному обстрелу
Фотограф - Давид Каграманян pic.twitter.com/6G1avBn9C2
При этом появляются сообщения, что для маскировки и, вероятно, затруднения деятельности азербайджанских дронов армия обороны Нагорного Карабаха начала активно применять дымовые завесы.
Однако данный метод применяется и азербайджанской стороной. По сообщению армии обороны Карабаха, на северном направлении, неподалеку от границы с Арменией, подразделению 3 армейского корпуса ВС Азербайджана удалость остановить дымовую завесу. После этого была предпринята попытка наступления в направлении Карвачара.
В результате огневого поражения подразделением армии обороны Нагорного Карабаха азербайджанское подразделение отошло на ранее занимаемые позиции. При этом примечательно, что Карвачар находится примерно в 30 км от территории Азербайджана вглубь Карабаха и в 15 км от стратегической трассы Сотк — Мардакерт, соединяющей Карабах с Арменией. Подразделения ВС Азербайджана все-таки перерезали данную трассу и находятся как минимум на высотах вдоль нее, а скорее — продвинулись вниз по ущелью.
Международная обстановка
3 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью, в котором подтвердил нейтральную позицию Москвы по вопросу Нагорного Карабаха, а также ведение активной работы по переводу конфликта в переговорную плоскость. Также, глава МИД РФ заявил, что наибольшее беспокойство вызывает интернационализация нагорнокарабахского конфликта и привлечение боевиков с Ближнего Востока, чья численность уже подходит к 2 тысячам.
Лавров: «..будем работать с турецкими партнерами, чтобы остановить дальнейшее раскручивание военного сценария, наладить диалог между сторонами и убедить Баку и Ереван сесть за стол переговоров.» https://t.co/k5evs5KEMv— Elnur Aliyev (@ElnurAliyevNGIC) November 3, 2020
Также сегодня по поводу нагорнокарабахского конфликта высказался Высший руководитель Ирана аятолла Хаменеи.
Война между нашими двумя соседями Азербайджаном и Арменией – горькое событие, она должна как можно скорее закончиться. Территории Азербайджана, захваченные Арменией, несомненно, должны быть возвращены Азербайджану, необходимо также обеспечить безопасность армян на этих землях.— Аятолла Хаменеи (@Khameneiru) November 3, 2020
Основные тезисы его выступления:
- - война, которая идет у границ Ирана, представляет собой горькое событие и она угрожает безопасности региона. Она должна как можно скорее закончиться;
- - земли Азербайджана, захваченные Арменией, безусловно, должны быть освобождены и возвращены Азербайджану;
- - необходимо обеспечить безопасность армян, проживающих на этих землях, необходимо соблюдать международные границы и обе стороны не должны нарушать их, а террористов у наших границ не должно быть. О них говорится в надежных источниках.
- - если они (террористы – примечание автора) приблизятся к нашим границам, мы будем действовать решительно.
Из его выступления понятно, почему Иран усилил группировку в северо-западной части страны — из-за террористической угрозы. Однако, в вопросе принадлежности семи районов Азербайджана позиция Тегерана принципиальна, что отчасти связано и с гидросооружениями «Худаферин» и «Гыз-Галасы», которые совместно используются и Ираном и Азербайджаном.
Таким образом, грядущее ухудшение погоды будет подгонять Азербайджан к выполнению задачи минимум — блокированию (или хотя бы затруднению) сообщения между Нагорным Карабахом и Арменией. Это вынуждает Баку бросать в бой последние резервы, а также активно применять реактивные системы и авиацию. При этом, остается высокой вероятность перехода конфликта в «зимнюю» кампанию, особенно учитывая военные успехи и принципиальную позицию Азербайджана в вопросе будущего территории Нагорного Карабаха.
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