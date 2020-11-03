Американист предсказал победу Трампа на выборах

Президентские выборы в США — всегда больше чем просто голосование. А в 2020 году — это и вовсе полноценный претендент на звание «всадника Апокалипсиса».

Несмотря на тяжелые эпидемиологические условия, электоральная активность поражает. Миллионы американцев принимают участие в голосовании, около 100 миллионов уже проголосовали по почте и на досрочно открывшихся в некоторых штатах участках. По всему миру следят за битвой века — Трамп или Байден? Американист Сергей Судаков уверен, что первый. Почему, и чем это грозит России, в эксклюзивном интервью для Федерального агентства новостей.

Как все начиналось

— Теперь уже в далеком 2008 году Барак Обама шел на выборы. Он баллотировался с понятными словами о том, что обществу необходимы изменения. Американцы всегда требуют перемен, потому как каждый гражданин этой страны прекрасно понимает, насколько для него важно благополучие его семьи. Сама концепция хорошей жизни в США воспринимается иначе, чем в России.

Сегодня огромное количество молодых американцев радеют за то, чтобы их государство было более социально ориентированным. Чтобы было бесплатное образование и имелся достаточный ассортимент. Они надеются на доступную или социальную медицину. И многие верили, что Обама совершит чудо. Но это свершилось лишь отчасти — он стал первым афроамериканцем на посту президента США.

Правление Обамы было омрачено огромными военными затратами. Именно из-за этого в 2016 году Трамп его жестко критиковал. Во многом нынешний президент США оказался прав. Триллионы долларов американцы выбросили в никуда, а отношения с Россией были разорваны уже с 2014 года.

В итоге, Дональд Трамп получил колоссальное наследие Барака Обамы. И хорошее — экономическое, и плохое — внутриполитическое и внешнеполитическое.

Сегодня только ленивый не критикует Трампа. Он виноват в том, что пандемия коронавируса (COVID-19) в США распространяется крайне быстро, не хватает лекарств и тестов, а медицинские программы крайне дорогие. Но почему-то все забыли, что он сделал гораздо больше для экономики страны, чем предыдущие президенты. Его вклад был достаточно весом: именно он провел налоговую реформу, это он решал вопрос нелегальной миграции. Еще полгода назад он был бесспорным фаворитом на пост главы государства.

Всему виной COVID-19, и не только

— В какой-то момент в США появилось очень много безработных. Бунты и протесты перечеркивают все достижения администрации Трампа. Чернокожий, из-за которого страну охватили демонстрации BLM, умер от передозировки, а не от удушения полицейским. Этот преступник говорил, что не может дышать, потому что сердце уже не справлялось с тем количеством наркотиков, которое было у него в крови.

Но об этом все узнают гораздо позже. Ведь кому-то это было нужно.

Весь срок Трамп устраивал кадровую чехарду. Многие издания даже составляли списки вылетевших из президентского кабинета, и они превышали списки тех, кто прибыл. Получается, что четыре года он вел колоссальную борьбу как внутри аппарата, так и против тех демократов, которые его не поддерживали — так называемое «Вашингтонское болото».

Сегодня выборы

— Демократы выставили на их взгляд хорошую пару — Джо Байдена и Каналу Харрис. Первый — чего уж тут скрывать — действительно полуживой человек. У него огромные проблемы со здоровьем и очевидная деменция. Но, тем не менее, даже при всех этих условиях его выдвинули, потому что именно он все восемь лет был при администрации президента Обамы, и именно он является человеком, который никогда не говорил нет. Политик всегда выполняет приказ, и поэтому очень удобен большим лоббистским группировкам. Дональд Трамп им наоборот невыгоден, потому что с ним не каждый может договориться. Нынешний хозяин Белого дома предпочитает договариваться персонально, а не с группами.

От Трампа Россия получила много бед. Он в одностороннем порядке вышел из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Он не хочет подписывать продление СНВ-3 и в целом меняет конфигурацию международных отношений. Американский президент делает все для того, чтобы США становились не мировым лидером, а глобальным гегемоном.

При этом сегодня Трамп готов действовать по-другому. Необходимо всегда отличать американского президента, идущего на первый срок, от идущего на второй.

Прогноз

— Я не верю в классическую социологию. Она мертва. По ее принципам, Байден уже победитель. Но я полагаю, что думающие американцы изберут Дональда Трампа. И для нас лучше иметь черта, которого мы знаем, чем такого, которого мы не знаем.

Байден будет выстраивать отношения с Россией показушно более жестоко. Он уже проявил себя на посту вице-президента США, как крайне агрессивный и непоследовательный по отношению к Москве политик. При нынешнем лидере плохие отношения между Соединенными Штатами и РФ достигли своего апогея. И, что самое главное, мы не перешли к большой войне. И если выберут Трампа, у нас появится тонкая нить надежды на возникновение доверия между нашими государствами.