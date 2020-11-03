Сатановский: Крышка гроба над Европой вот-вот захлопнется

Москва, 3 ноября. Руководство Евросоюза само несет ответственность за непозволительную толерантность и акты террора. Об этом заявил известный российский политолог Евгений Сатановский в беседе с iReactor, комментируя недавние события, всколыхнувшие Европу.

Недавно Европу захлестнула целая волна терактов. Нападения исламистов на европейцев происходили в разных городах части света, радикалы нападали на прохожих и христианских священников с ножами и автоматами, а «визитной карточкой» фанатиков стало отрезание голов своих жертв.

По мнению Сатановского, за произошедшее несут ответственность не только исламисты и их предводители, но и главы нескольких государств. Политолог напомнил о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен вернуть своей стране статус империи, и дестабилизация европейских государств идет лишь на руку ближневосточному правителю.

Однако немалую роль в текущем «террористическим кризисе» сыграли и европейские политики. Дело в том, что страны ЕС принимают в огромных количествах мигрантов-беженцев из арабских стран. Чаще всего от невзгод в Европу бегут молодые мужчины, и очень нередки случаи, когда приехавшие уже являются носителями радикальной идеологии. Как заметил Сатановский, руководители европейских государств не понимают, в каком мире они живут, и поэтому подвергают население своих стран опасности. Именно европейские ценности помогают в организации терактов исламистами.

«Это такая крышка гроба над Европой, которая вот-вот захлопнется», — объяснил эксперт.

Также специалист заметил, что в России ситуация отличается, так как в нашей стороне относятся к террористам с меньшим пиететом. Ранее Сатановский дал Франции «рецепт» борьбы с религиозными экстремистами.