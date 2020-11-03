Террористы готовят в сирийском Идлибе провокацию с применением РСЗО

Дамаск, 3 ноября. Террористы в сирийской провинции Идлиб готовят провокацию с применением минометов и реактивных систем залпового огня, сообщили в Минобороны РФ.

«По имеющейся информации, боевики террористических организаций планируют осуществить обстрел в районе населенного пункта Тедиль провинции Идлиб с применением минометов и реактивных систем залпового огня», — говорится в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

После этого боевики собираются опубликовать видеозапись последствий обстрела в Сети, чтобы обвинить сирийские правительственные силы в нанесении ударов по позициям турецких войск.

В Центре по примирению добавили, что за минувшие сутки не было зафиксировано обстрелов со стороны боевиков, подконтрольных Турции.

В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 30 обстрелов со стороны позиций террористов запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (в том числе по данным сирийской стороны — 30 обстрелов) в провинциях Идлиб, Алеппо, Латакия и Хама.

1 Организация запрещена на территории РФ.