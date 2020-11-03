Российские операторы рассказали, как изменятся тарифы на Интернет в 2021 году

Пандемия коронавируса обернулась для российских операторов резким ростом интернет-трафика. Высокий спрос на интернет-услуги заставил провайдеров пересмотреть финансовую политику. Крупнейшие российские операторы рассказали, как изменится стоимость Интернета в 2021 году.

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский ранее заявил РБК, что рост трафика во время пандемии коронавируса на 20-35% и требования «закона Яровой» могут привести к повышению тарифов на Интернет в следующем году. По его словам, цены на интернет-услуги могут вырасти менее чем на 10%.

В АО «Компания ТрансТелеКом» (ТТК) отметили в комментарии ФАН, что упомянутые Осеевским факторы отразились на всех операторах. Однако в ТТК заверили, что значительного повышения тарифов удастся избежать.

«Упомянутые факторы роста тарифов действительно имеют место на рынке и релевантны для большинства операторов. Тем не менее полагаем, что масштабного роста тарифов удастся избежать, индексация, если и случится, не будет значительной», — сообщили в компании.

В ТТК добавили, что намерены сохранять конкурентные предложения за счет увеличения скорости доступа в Интернет и дополнительных сервисов с возможностью получения скидки.

В компании ТМ «Дом.ru» (входит в АО «ЭР-Телеком Холдинг») не исключили, что тарифы в 2021 году повысятся. Среди причин повышения цен в «Дом.ru» назвали необходимость инвестиций в инфраструктуру и ослабление курса рубля.

«Дополнительным фактором, влияющим на рост затрат, является ослабление курса рубля, поскольку расчеты за импортное оборудование производятся в валюте. Эти факторы, безусловно, влияют на бизнес операторов и требуют от них принятия непопулярных решений», — отметили в компании в комментарии ФАН.

По данным информационно-аналитического агентства TelecomDaily на второй квартал 2020 года, число абонентов фиксированного интернет-доступа (ШПД) в России превышает 33 млн. Лидирующие позиции сохраняет «Ростелеком» — 12,3 млн абонентов, второй по числу абонентов оператор в России — «ЭР-Телеком» (3,8 млн). Замыкает тройку лидеров российских провайдеров МТС (3,7 млн), далее следует «Вымпелком» с 2,7 млн абонентов и ТТК – 1,8 млн абонентов.