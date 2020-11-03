Шерин рассказал, как РФ будет реагировать на агрессию Запада у своих границ

Пресса Великобритании выразила недовольство тем, что российские военные остро реагируют на появление в акватории Черного моря военных кораблей Североатлантического альянса. Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне и депутат от ЛДПР Александр Шерин рассказал ФАН, как Россия должна реагировать на подобные действия.

В частности, обозреватели британского агентства UK Defence Journal сообщают, что Королевский флот всячески игнорирует российских военных при заходе в Черное море. Они ссылаются на конвенцию Монтре, по которой иностранные суда могут находится в данном регионе 21 день. Обозреватели агентства напомнили, что в 2018 году эсминец HMS Dragon решил приблизиться к берегам России якобы для отстаивания «принципов свободы судоходства в Черном море».

В издании добавили, что два года назад этот эсминец «атаковали 17 самолетов ВМС России», когда он пребывал в Черном море. В действительности российские истребители и бомбардировщики лишь сопровождали боевое судно. При этом сами российские военные тогда заявляли, что корабли и самолеты Черноморского флота следят за перемещением британского эсминца.

Для того, чтобы узнать о целях прерогативной публикации британских СМИ, корреспондент Федерального агентства новостей связался с первым заместителем председателя комитета Госдумы по обороне и депутатом от ЛДПР Александром Шериным. Он заявил, что иностранная пресса еще со времени Екатерины II занимается созданием негативного образа РФ .

«Российская Федерация реагирует на подобного рода действия совершенно верно, поскольку защищает свои стратегические интересы, территориальные границы и их неприкосновенность. Начиная еще со времени Екатерины II, о нашей стране писали исключительно один негатив. Поэтому нет ничего удивительного в подобного рода публикациях. Это будет периодически происходить. Сегодня РФ в глазах Великобритании и других стран будет выставляться как «государство-агрессор», которое якобы нарушает какие-то международные нормы. Это нормальный подход со стороны наших западных конкурентов, которые не являются нам партнерами, поскольку они всегда были есть и будут нашими оппонентами. Они будут стараться создать нам такой неблагоприятный имидж», — сообщил Шерин.

Далее Александр Шерин рассказал, как должна реагировать Россия на подобные действия со стороны иностранных СМИ и военных кораблей Североатлантического альянса.

«В свою очередь Российская Федерация обязана отвечать аналогично: мы должны изобличать наших недругов, указывать на их недостатки и нарушения. Кроме того, Россия должна очень эффективно реагировать на их попытки нарушать наши государственные границы или наращивать военное присутствие у границ РФ», — резюмировал депутат Шерин.

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