Мясников перечислил главные факторы определения женских видов рака

Москва, 3 ноября. Телеведущий Александр Мясников перечислил главные симптомы, которые помогут определить наличие разных видов женского онкологического заболевания.

Главный врач столичной больницы №71 в рамках передачи «О самом главном» рассказал основную симптоматику женских видов рака. Появление рака груди или яичников, по его словам, зависит от гормональных нарушений, генетики и других факторов риска.

Вирус папилломы человека, от которого существует соответствующая прививка, в 100 процентах случаев может привести к возникновению рака шейки матки у представительниц женского пола. Данный вид онкологии Мясников назвал инфекционной болезнью.

Рак яичников телеведущий назвал «немой болезнью», от которой ежегодно заболевают 300 тысяч человек. Подобное название Мясников дал из-за отсутствия специфических симптомов у онкологического заболевания. При диагностике следует обратить внимание на наличие родственников, у которых был выявлен рак яичников. При таком раскладе вероятность заболеть составляет пять процентов, если родственников с онкологией было двое, то семь процентов. Для этого вида рака также характерен рост живота, констатировал специалист.