Политолог: США пока нет дела до армяно-азербайджанского конфликта

Санкт-Петербург, 3 ноября. Несмотря на наличие сильной армянской диаспоры в США, в политических кругах Америки пока не обсуждается возможность вмешательства в конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом в эфире медиацентра «Патриот» рассказал доцент Университета Оксфорда, преподаватель философии и критического мышления Ян Михайлов.

«В американских новостях практически нет этой темы», — обратил внимание Ян Михайлов.

Тема армяно-азербайджанского конфликта также не является важным моментом проходящих в США выборов, отметил эксперт.

«В дальнейшем все будет зависеть от того, какая будет администрация и какой у нее будет подход в проблеме», — заявил политолог.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтон рассматривает возможность введения в Нагорный Карабах миротворческой миссии. По его мнению, это поможет закончить конфликт.