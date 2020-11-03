Австрийцы поблагодарили Россию за поддержку после теракта

Президент Ассоциации машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности Австрии Кристиан Книлль поблагодарил российских коллег за поддержку в связи с терактом в Вене. Об этом ФАН сообщил первый зампред комитета Госдумы по экономполитике, вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.

«Мы более чем шокированы тем, что произошло прошлой ночью, поскольку думали, что Австрия и даже Вена свободны от террористических атак. К сожалению, действительность оказалась иной. Мы глубоко скорбим о жертвах, и мы более чем благодарны за ваши слова утешения», — говорится в письме Книлля, которое есть в распоряжении ФАН.

Гутенев рассказал, что ранее он направил соболезнование Кристиану Книллю. В письме он выразил глубокие соболезнования жителям Вены, подчеркнув, что российская сторона сопереживает вместе с Австрией.

«Россия хорошо знает на собственном опыте, какую опасность представляет терроризм и какие страдания несет он людям. В эти трагические минуты наши мысли и чувства с нашими австрийскими друзьями», — говорилось в письме Владимира Гутенева.

Теракт в Вене произошел вечером 2 ноября. Жертвами атаки вооруженных террористов стали пять человек, 17 были ранены. Преступники стреляли в случайных людей, оказавшихся в это время на улице. Среди раненых есть и сотрудники полиции.

Позднее во вторник, 3 ноября, полицейские в пригороде швейцарского Цюриха арестовали еще двух подозреваемых по делу о теракте в столице Австрии.

Соболезнование главе Федерального Совета Австрийской Республики Андреа Эдер-Гичталер выразила также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Национального совета Австрийской Республики Вольфгангу Соботке.