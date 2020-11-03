Диетолог назвал продукты, которые снижают уровень «плохого» холестерина

Москва, 3 ноября. Уровень «плохого» холестерина в организме можно снизить благодаря здоровому питанию и употреблению клетчатки, заявила диетолог, консультант по питанию Хелен Бонд.

Излишнее количество холестерина в организме может привести к закупорке артерий, что спровоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Подобные последствия не наступят, если употреблять достаточное количество клетчатки — не менее 30 граммов в день.

Нормализовать уровень холестерина помогут цельные зерна, фрукты и овощи. Во время готовки лучше использовать оливковое или рапсовое масло. Ненасыщенные жиры можно получить благодаря орехам и семенам. Диетолог также рекомендует включить в рацион овес и ячмень, богатые бета-глюканом.