Президентские выборы в США грозят обернуться массовым насилием и анархией



Президентские выборы в США стартовали без неожиданностей, однако уже сделано несколько заявлений и создано несколько предпосылок, указывающих, что на этот раз всеобщий американский плебисцит может превратиться в общенациональный кошмар. Президент Дональд Трамп в своем финальном предвыборном заявлении сделал упор на том, что в ключевом для определения победителя штате — Пенсильвании — возможны провокации, фальсификации, а главное, затягивание подсчета результатов голосования.

«Решение Верховного суда о голосовании в Пенсильвании очень опасно. Это позволит безудержно и бесконтрольно мошенничать с голосами и подорвет всю нашу систему законов. Это также вызовет насилие на улицах», — подчеркнул Трамп.

Президент имел в виду спорное решение главного судебного органа страны, согласно которому пенсильванские избирательные комиссии могут принимать конверты с бюллетенями, направленными по почте, в течение трех дней с момента официального завершения голосования. Это решение приведет к тому, что, скорее всего, американцы и весь мир не узнают, кто победил в Пенсильвании (и по всей стране) на следующий день после выборов, а возможно, что и до конца недели.

Настолько долгое отсутствие объявления победителя образует почву для гражданского конфликта, и страна может вспыхнуть. Масло в начинающийся пожар также плеснул генеральный прокурор Пенсильвании демократ Джош Шапиро, который, не имея на то никаких оснований и данных с избирательных участков, заявил, что Трамп уже потерпел поражение в Пенсильвании. На будущие судебные тяжбы, связанные с оспариванием результатов выборов, прозрачно намекнула и спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

«Все судьи Верховного суда США, которых назначил Трамп, должны взять самоотвод по решениям, определяющим итоги выборов», — заявила Пелоси.

Лидер демократов в Конгрессе имела ввиду трех из девяти судей Верховного суда, которые обязаны своим назначением Трампу и с высокой долей вероятности будут на его стороне при вынесении решений о победе кандидата в спорных штатах. Сегодня пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани прямо заявила, что в случае победы Трампа сторонники Байдена развяжут гражданские беспорядки в городах, которые контролируются демократами.

«Они [демократы] говорят, что «если вы не изберете левого кандидата, мы пошлем левых в атаку», — констатировала Макинани. — Это близко к шантажу».

Согласно недавнему опросу, 77% американцев боятся массового уличного насилия в день выборов. Представители компаний Facebook и Twitter уже заявили, что намерены блокировать аккаунты, которые, по мнению модераторов социальных сетей, будут разжигать протестные настроения и создавать угрозу общественных волнений. Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг подчеркнул, что риск гражданских беспорядков после выборов чрезвычайно велик. Если процесс определения победителя серьезно затянется, то Америка встанет на порог совершенно новой, непредсказуемой и, возможно, самой кровавой фазы своей истории.

Крайняя поляризация между приверженцами республиканцев, среди которых множество хорошо вооруженных и подготовленных в военном отношении людей, и демократами свидетельствует, что после выборов Соединенные Штаты могут окунуться в пучину насилия. Важно, что как Дональд Трамп, так и Джо Байден фактически отказались признавать свои возможные поражения и неоднократно выражали абсолютную уверенность в победе. Непримиримость сторон и неготовность к уступкам и компромиссам — прямая гарантия того, что электоральную процедуру 2020 года не ждет спокойное окончание.

Перед выборами практически во всех крупных американских городах (Вашингтоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго, Хьюстоне, Сан-Франциско и других) владельцы бизнеса подготовились к беспорядкам. Возле офисов крупных компаний выставлена усиленная охрана, стеклянные окна и фасады торговых зданий заколочены. Белый дом превратился в оцепленную зону с дополнительными защитными сооружениями и военизированными отрядами полиции. Таких выборов в истории США еще не было.