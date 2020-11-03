

Вслед за Францией террористическим атакам подверглась Австрия. В Вене несколько преступников открыли беспорядочную стрельбу по людям, которые отдыхали в последний перед карантином день в уличных кафе. Что же происходит в последнее время в гостеприимной и толерантной Европе? Зачем люди, которых она приютила и обогрела, в ответ открывают огонь? Почему нельзя выдворить за пределы ЕС тех, кто уже взят на карандаш? Может быть на террористов работают излишне либеральные ценности европейцев? На эти другие вопросы в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН, постарались ответить депутаты, журналисты и эксперты по безопасности.

Европа всегда с распахнутыми объятиями встречала мигрантов, но не учла, что нынешние европейские ценности чужды гостям из Ближнего Востока. Они не оценили ни свободу слова, ни раскрепощенность общества, а продолжили жить по своим традициям, но уже на европейской шее. Политика либеральных европейских ценностей не смогла ничего противопоставить радикальной религиозности. Тем самым Европейский союз (ЕС) загнал себя в угол, считает немецкий журналист-международник Александр Рар.

«Сейчас Европа отстаивает модель либеральных ценностей и в этих рамках сложно искоренять терроризм. Уже известно, что в Австрии живут около 600 людей, которые имеют связи с террористами. Но либеральное законодательство ЕС не позволяет выслать их, поэтому они остаются на территории Европы. А многие из этих террористов уже получили гражданство. Это вызывает очень много споров, но либеральная система не может справиться с проблемой. Они боятся пойти на поводу у правых партий или свернуть на путь ксенофобии. Поэтому теракты происходят, а Европа качает головой, плачет, но ничего сделать не может», — объяснил Рар.

Он согласился с тем, что при таком количестве мигрантов-мусульман не надо играть на религиозных чувствах и провоцировать конфликт. Но добавил, что в Европе религия как-никак подчинена светским законам. Во Франции, например, карикатуры на пророка Мухаммеда законодательно не запрещены. И западное сообщество никогда не пойдет на изменение законов в пользу религиозных общин.

О том, что к подобной ситуации привели попытки политиков сделать из Европы плавильный котел, сказал почетный президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. Он напомнил, как канцлер Германии Ангела Меркель в свое время хвасталась тем, что в Германию прибывают большие группы мигрантов мусульманского вероисповедования. Европейцы были готовы их поить, кормить, учить немецкому языку. Цель была – сделать Европу плавильным котлом.

«Но вместо котла получился маленький, дымящийся, неприятно пахнущий чайник. Никто из тех, кто прибыл в Европу не стал изучать язык. Они привыкли получать деньги, рожать по 12 детей и ничем больше не заниматься. Помимо этого, стали заставлять страну, в которой живут, исповедовать те законы, по которым они привыкли жить. О каком плавильном котле можно говорить в этой ситуации? Эти люди никогда не будут европейскими гражданами, они все равно останутся в том менталитете, в котором были рождены и воспитаны», — заявил он.

С Гончаровым согласился и профессор факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин. Он сказал, что за океаном уже давно увидели угрозу в мульткультурализме. Президент США Дональд Трамп четвертый год твердит о том, что Америку ни в коем случае нельзя превращать в «мультикультуристкую помойку», в которую себя превратила Европа.

Поскольку врата ЕС для мигрантов распахнуты с 2015 года, европейцам надо привыкать, что они живут бок о бок с представителями другой культуры. И с мнением «гостей» уже придется считаться, иного выхода нет, убежден депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Антон Морозов.

«Если европейцы хотят жить в безопасном обществе, то им придется проявлять определенную сдержанность, в том числе в высказываниях и в публикациях СМИ. Свобода СМИ зачастую наносит определенный ущерб по линии противостояния на религиозной почве. Конечно Европа будет меняться. Носителей другой культуры будет появляться все больше: ЕС нуждается в рабочей силе. Поскольку европейские народы не имеют активной демографической динамики, они постепенно будут замещаться мигрантами из Ближнего Востока, Африки и других частей мира», — рассказал депутат.

В последние годы террористы сменили тактику: на мирных граждан нападают либо одиночки, либо очень маленькие группы. Сергей Гончаров, уверен, что эти нападения продолжатся и предотвратить их очень сложно.

«Эту проблему обсуждают уже многие годы. Сегодня ни одна служба Европы, к сожалению, не может поймать момент, чтобы предотвратить данные теракты. Все помнят Ниццу, когда грузовики наезжали на людей, сейчас идет стрельба и отрезание голов. Чтобы решить эту проблему, должна быть общая работа спецслужб в ЕС. Они упустили момент, когда к ним хлынула огромная партия мигрантов, у которых других документов, кроме как бумаг от Красного Креста, не было. И этот документ, выданный Красным Крестом, давал им право гулять по всем странам Европы без всяких проблем. Поэтому трудно было поставить на контроль бандита или террориста», — заявил он.

По мнению Сергея Гончарова, сегодня мы видим результат проблем, которые были созданы много лет назад и, к сожалению, трагедии последних дней в Европе не последние.