Актер Андрей Носков признался, что спутал COVID-19 с обычной простудой

Санкт-Петербург, 3 ноября. Актер и режиссер Андрей Носков заразился коронавирусом. По его словам, сначала он принял COVID-19 за обычную простуду.

Несколько дней он не покидал дом из-за симптомов ОРВИ и на всякий случай сдал тест на коронавирус, который оказался положительным

«Надеюсь, никого не заразил, хотя я всегда ношу маску. Где заразился сам – не знаю, я тщательно соблюдаю все меры безопасности», – признался он в комментарии «Петербургскому дневнику».

Сейчас Носков вместе с родным сидит дома на карантине. В квартире он занял отдельную комнату, чтобы не подвергать семью опасности заразиться. Артист посетовал, что болезнь сильно нарушила его планы. Он пропустил премьеру спектакля «К звездам», в создании которого принимал участие.

«Сегодня я должен был лететь на съемки сериала в Калининград. И я уже отменил спектакли, которые должны были состояться на этой неделе. Грустно, конечно, но ничего не поделаешь», — заключил он.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с РИАМО рассказал, что получить максимальную защиту от коронавирусной инфекции можно с помощью вакцинации. Причем это правило распространяется и на тех, кто уже переболел COVID-19.

DEITA.RU в свою очередь отмечает, что на фоне пандемии россияне начали проявлять экономическую осторожность. Так, потребительские расходы наших сограждан продолжают сокращаться. Эксперты полагают, что так люди пытаются снизить риски, связанные с распространением COVID-19.