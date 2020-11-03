Нюта Федермессер просит защитить ментальных инвалидов от жизни в интернате

«Жизнь в интернате хуже тюрьмы», — заявила одна из организаторов хосписного движения в России Нюта Федермессер в ходе круглого стола, посвященного распределенной опеке. Мероприятие прошло в Москве во вторник, 3 ноября, в рамках форума гражданского общества Общественной палаты «Сообщество».

В обсуждении приняли участие секретарь Общественной палаты Лидия Михеева, член Общественной палаты Ксения Алферова, президент Санкт-Петербургской благотворительной общественной организации «Перспективы» Мария Островская, юристы, психиатры, представители церкви и благотворительных фондов помощи людям с нарушениями развития. Модератором выступила автор проекта ОНФ «Регион заботы», учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.

В ходе круглого стола речь шла о распределенной опеке над людьми с ментальными нарушениями, которые являются подопечными психоневрологических интернатов. По мнению общественников и экспертов, закон должен предоставить право такой опеки не только руководителю интерната, но и другим физическим и юридическим лицам — родственникам, доверенным и близким людям, представителям общественных объединений и НКО. В этом случае закон позволит людям с ментальными особенностями, в том числе с возрастными когнитивными нарушениями, выбирать иные пути, кроме пожизненного содержания в психоневрологическом интернате (ПНИ), считают авторы предложения.

Речь, в частности, идет о том, чтобы у ментального инвалида появилось право выбирать место и форму проживания, а также одного или нескольких опекунов. Участники дискуссии отмечали, что сегодня люди с ментальными нарушениями, которые живут в специальных квартирах с сопровождением, немедленно и фактически пожизненно попадают в интернаты, как только что-либо случится с их опекунами.

Этой ситуации поможет избежать распределение опеки, отмечали участники круглого стола. Возможность такого сопровождения облегчит жизнь инвалидам и дома, и в интернатах, и при сопровождаемом проживании, а также при необходимости позволит защищать их права в судебных инстанциях.

Проект Федерального закона о распределенной опеке был принят Госдумой в первом чтении еще в 2016 году. Однако до настоящего времени он так и не прошел второе чтение, а предложенные к нему поправки не устраивают экспертов, занимающихся этой проблемой. Законопроект в его нынешнем виде предполагает, что опекуном может быть только одна организация, например, интернат. Таким образом, если человек попадает в ПНИ, его родственники и другие организации автоматически лишаются возможности опеки над ним.

Как подчеркнула член ОП РФ Ксения Алферова, весь ужас психоневрологических интернатов заключается в том, что директор учреждения одновременно является заказчиком, исполнителем и контролером предоставляемых инвалиду услуг.

«Но главное — он является единоличным опекуном, который решает все вопросы жизни своих подопечных. После попадания в интернат вашим «родителем» становится директор, а ваши собственные родители — просто прохожими», — отметила она.

«В психоневрологический интернат слишком легко попасть и слишком трудно оттуда выйти», — добавила Нюта Федермессер.

Экспертное сообщество считает недопустимым сложившуюся ситуацию и еще до принятия закона предлагает ряд мер, которые помогут обеспечить права инвалидов и которые необходимо учесть ко второму чтению законопроекта.

«[Президент РФ] Владимир Путин неоднократно говорил, что «у нас нет времени на раскачку», — отметила в заключение Нюта Федермессер. — Так вот, у нас с вами его тоже нет. Закон необходимо принимать сейчас, потому что страдают конкретные люди. Жизнь в интернате хуже тюремного заключения, потому что в тюрьме люди знают, за что сидят и когда они выйдут, а из ПНИ без закона о распределенной опеке выйти невозможно».

Проблема стоит очень остро, отмечают эксперты. Сегодня в России в учреждениях интернатного типа проживают около 330 тысяч взрослых и 17 тысяч детей. Вне интернатов и в семьях живет более миллиона человек с различными психическими расстройствами. Все эти люди сегодня находятся в зоне риска, отмечают общественники. При отсутствии соответствующего закона, если ментальный инвалид теряет единственного опекуна, он автоматически попадает в интернат. Изменить эту ситуацию призван закон о распределительной опеке.