Терапевт назвала три опасных последствия злоупотребления антибиотиками

В Минздраве заявили о резком росте потребление антибиотиков в России, отметив, что при коронавирусной инфекции они бесполезны. Главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко рассказала ФАН, чем опасно злоупотребление антибиотиками.

В Минздраве РФ заявили о «сложной ситуации» с антибиотиками на фоне коронавируса, отметив, что эти препараты неэффективны для лечения вируса.

«К сожалению, сейчас ситуация с антибиотиками, скажем так, очень сложная, потому что их потребление выросло. Хотя антибиотики при коронавирусной инфекции — это бесполезная история», — рассказала директор департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Инна Куликова.

Врач Татьяна Романенко объяснила, почему антибиотики бесполезны против коронавируса и в каких ситуациях их назначают пациенту. Специалист назвала три опасных последствия злоупотребления антибиотиками.

«Антибактериальные препараты – антибиотики – действуют на бактерии, а при вирусных инфекциях они бесполезны, не оказывают никакого действия», — заявил врач.

Терапевт отметила, что антибиотики могут назначаться врачом, когда есть риск присоединения бактериальных инфекций. Например, если пациент попадает в стационар, то ему могут назначить антибиотики для предотвращения бактериальных осложнений, или же в том случае, когда бактериальные инфекции все-таки присоединились.

Если у пациента нет бактериальных осложнений и он не находится в стационаре, где опасная микрофлора, то употребление антибиотиков может привести к опасным последствиям.

«В первую очередь, опасность заключается в формировании антибиотико-резистентной микрофлоры. У нас есть своя микрофлора, когда мы на нее воздействуем антибиотиками, она приобретает новые свойства, становится нечувствительной к антибиотикам. В случае развития какой-то бактериальной инфекции мы будет безоружны, потому что тот антибиотик, который ранее действовал, уже не будет работать», — объяснила врач.

Кроме того, Романенко напомнила о разрушительном влиянии антибактериальных препаратов на микрофлору.

«Второй момент: всем известно губительное действие антибактериальных препаратов на собственную микрофлору, в частности кишечника. Мы нарушаем микробиоту, тем самым провоцируем рост тех заболеваний, который связаны с нарушениями иммунитета», — добавил терапевт.

Третьим последствием приема антибиотиков может быть аллергия. Из-за употребления препаратов формируется перекрестная аллергия, подчеркнула врач.

Ранее аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев назвал последствия самолечения COVID-19. По словам специалиста, самолечение ведет к сбою в иммунной системе. Врач особенно выделил антибиотик азитромицин, который доктора выписывают при коронавирусе, чтобы предотвратить бактериальную пневмонию. У людей без хронических болезней он может вызвать аллергическую реакцию.