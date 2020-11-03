Модель Алена Кравец рассказала о преждевременных родах в 15 лет

Москва, 3 ноября. Воспитанник детского дома Роман Гимро утверждает, что его биологическая мать — модель с Рублевки Алена Кравец. Это вынудило звезду рассказать о 20-летней тайне.

Гимро пришел в ток-шоу «На самом деле», чтобы узнать, почему от него отказались в роддоме. Воспитанник интерната рассказал о долгих поисках своей биологической матери, информацию о которой он обнаружил по адресу указанной прописки в больничной книге рожениц. Домовладелица сообщила участнику ток-шоу, что Кравец в 90-х якобы сдала своего ребенка в детдом и улетела отдыхать за рубеж.

Модель отрицает версию Гимро. Она призналась, что действительно родила ребенка в 15-летнем возрасте, однако он оказался нежизнеспособным. Кравец скрывала свою юношескую беременность, поскольку отцом ребенка был взрослый друг ее отца. Родители настаивали на преждевременных родах, поэтому ребенок появился на свет недоношенным.

«Экстренно вызывали роды, потому что было что-то с легкими. Его положили в колбу, меня не подпускали. Это моя боль. Мне очень много лет снился этот малыш, что он живой и уже взрослый мальчик», — поделилась модель в эфире ток-шоу.