Израильский политолог рассказал, как евреи влияют на выборы в США

Санкт-Петербург, 3 ноября. Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля Алекс Векслер рассказал о том, как американские граждане голосуют в Израиле. В стране проживает 200 тысяч американских граждан и их предпочтения на стороне Трампа. Об этом политолог, военно-политический обозреватель сказал в эфире Медиагруппы «Патриот».

«У нас в Израиле произошла очень интересная разбивка ценностей — 70% американских евреев голосуют за Байдена, только 30% голосуют за Трампа. Но от 70 до 80 % евреев, которые приехали из России или через Израиль в Америку, конечно же, голосуют за Трампа. 90% израильтян, которые являются американскими гражданами голосуют за него», — говорит политолог.

Алекс Векслер отметил, что граждане США, проживающие в Израиле, имеют огромный интерес к этим выборам.

«Я знаю, что сегодня у нас в Израиле стоят очереди в 3-4 местах, где проходит голосование, потому что у на проживает 200 тысяч американских граждан», — отметил эксперт.

Политолог отмечает, что независимо от результатов выборов Израиль сохранит прекрасные отношения с США.