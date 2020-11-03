Израильский политолог рассказал, как евреи влияют на выборы в США

Санкт-Петербург, 3 ноября. Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля Алекс Векслер рассказал о том, как американские граждане голосуют в Израиле. В стране проживает 200 тысяч американских граждан и их предпочтения на стороне Трампа. Об этом политолог, военно-политический обозреватель сказал в эфире Медиагруппы «Патриот».
«У нас в Израиле произошла очень интересная разбивка ценностей — 70% американских евреев голосуют за Байдена, только 30% голосуют за Трампа. Но от 70 до 80 % евреев, которые приехали из России или через Израиль в Америку, конечно же, голосуют за Трампа. 90% израильтян, которые являются американскими гражданами голосуют за него», — говорит политолог.
Алекс Векслер отметил, что граждане США, проживающие в Израиле, имеют огромный интерес к этим выборам.
«Я знаю, что сегодня у нас в Израиле стоят очереди в 3-4 местах, где проходит голосование, потому что у на проживает 200 тысяч американских граждан», — отметил эксперт.
Политолог отмечает, что независимо от результатов выборов Израиль сохранит прекрасные отношения с США.
«Мы хотим победы Трампа, но, что бы не произошло, если победит Байден, как это предсказывает опрос общественного мнения, у нас и с ним будут налажены хорошие отношения, они уже существуют. С его вице-президентом, муж которой еврей тоже. Дети президентов тоже выходят замуж за евреев — дочери Клинтона и Трампа. Без евреев не обходится. Все очень просто — евреев в Америке не так много, около 6-7 миллионов, но их проживание в 6-7 штатах, которые дают порядка 45 % выборщиков, всегда дает нам очень высокую цену. Есть несколько штатов, которые дают столько выборщиков, сколько другие 40 штатов, а в основном евреи проживают в штатах с большим количеством голосов выборщиков. Поэтому будем ждать завтрашнего утра посмотрим, что будет. Если Трамп выиграет еще раз, то Америка вообще поменяется», — считает Алекс Векслер.