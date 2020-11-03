Вассерман объяснил, на кого он ставит в гонке за президентское кресло в США



Гонка за президентское кресло в США подходит к концу — однако ее исход совсем не так очевиден, как может показаться, если слепо доверять опросам общественного мнения. Об этом в интервью ФАН заявил политолог и интеллектуал Анатолий Вассерман.

С избирательных участков в Соединенных Штатах уже приходят первые известия — кандидат от Демократической партии Джо Байден выиграл голосование на первом открывшемся пункте народного волеизъявления. Однако это скорее символический выигрыш — речь идет о поселке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гемпшир с населением в пять человек. Кроме того, победа есть и у действующего главы государства, Дональда Трампа — он стал лидером в населенном пункте Милсфилд в том же штате, где его кандидатуру на пост президента страны поддержали 16 избирателей из 21.

От того, кто именно победит на этих президентских выборах, зависит политическая жизнь не только в самих Соединенных Штатах, но и во всем оставшемся мире. ФАН постарался разобраться, как будут складываться отношения Вашингтона с Москвой в случае, если Овальный кабинет Белого дома займет Байден — или если он останется за Трампом.

Президент Байден?

При восшествии на президентское кресло Джозефа Байдена внешняя политика Вашингтона в отношении Москвы начнет деградировать куда более стремительно, чем она это делает сейчас, убежден Вассерман. Поток ненависти против нашей страны будет пущен на полную мощность.

«Насколько я знаю Байдена, он действительно ненавидит Россию, — заметил политолог. — Однако санкциями он нас закидает не из личной неприязни, а по идеологическим соображениям. Дело в том, что в современном мире именно Российская Федерация стала последним большим носителем здравого смысла, который, в свою очередь, совершенно не совместим с концепциями, на которые опираются в современном мире борцы за свободу личности без оглядки на общество — свободу, которая ведет к рекомендациям, несовместимым с жизнью».

Эксперт подчеркнул, что все политические течения, которые руководствуются подобными концепциями, по определению должны ненавидеть нынешнюю Россию именно потому, что «наш пример наглядно показывает, что жить можно иначе, чем это предписывают они».

«Так что все дело не в нелюбви Байдена к Москве, а в том, что Российская Федерация сама по себе несовместима с тем, что велено именовать либеральными ценностями, — отметил собеседник ФАН. — При этом надо сказать, что классические либералы (как раз и придумавшие термин «либерализм») с нынешними на одном поле в туалет бы ходить не стали».

По словам Вассермана, «тот самый либерализм» — это философское учение о поиске форм и направлений проявления свободы личности, совместимых с устойчивостью общества.

«Что же касается того безобразия, которое обозначается этим словом сейчас — то это вера в благотворность ничем не ограниченной свободы безо всякого учета мнения окружающих людей, — считает политолог. — Так что Байден будет закидывать нас санкциями из желания доказать самому себе (а если удастся — то и всему остальному миру), что «жить как русские» он не позволит».

А если победит Трамп?

Что же касается действующего президента США, то он, по мнению эксперта, придерживается убеждений, сходных с теми, что были приняты в Российской Федерации. Собеседник ФАН убежден, что именно поэтому демократы называют его «русским агентом».

«Что, конечно, неправда, — смеется Вассерман. — Мы его не вербовали. Он придерживается близких к нашим взглядов совершенно искренне. В частности, Трамп считает, что производство имеет приоритет перед торговлей — и, собственно, все его действия продиктованы именно стремлением возродить американскую промышленность. Интересы же «производственников» и «торговцев» прямо противоположны — поэтому на президента США ополчились, например, торговцы информацией».

К их числу политолог отнес интернет-компании и индустрию Голливуда — они, по его мнению, что-либо создают «только один раз, перепродавая затем это миллионам людей». Именно этим можно объяснить тот факт, что многие звезды экрана и эстрады в США так не любят своего президента и активно агитируют против него.

«Российское же руководство так же, как и Трамп, ставит на производство, — считает эксперт. — Что еще сильнее роднит его с нами. Если президент США сохранит свой пост, он продолжит курс на укрепление внутриамериканских производителей промышленной продукции, а это значит, что степень глобального разделения труда в целом станет менее выраженной. Это, кстати, очень выгодно и нашей стране. Поэтому, как бы Трамп ни относился к России в личном плане, его победа на этих выборах все же в наших интересах».

Что же касается демонстративно недружелюбных шагов, которые президент США делал по отношению к нашей стране, то они, по мнению собеседника ФАН, были вызваны колоссальным давлением, которое тот испытывал со стороны американского истеблишмента.

«Обвинения в связях с Россией он пытался опровергнуть неоправданной жесткостью в общении с Москвой, — считает Вассерман. — Кроме того, большая часть расторгнутых им договоров (особенно в оборонительной сфере) ограничивала нас больше, чем американцев. Взять, например, договор об ракетах средней и меньшей дальности, который во многом обессмыслился вследствие расширения НАТО на восток: ведь он ограничивает только Россию и США. Что же касается американских союзников по Североатлантическому альянсу, то те из них, что входят в ядерный клуб, могут наращивать свои мощности сколько угодно. Так что мы проиграем от расторжения ДРСМД намного меньше, чем натовцы».

То же самое, по словам политолога, касается и многих других действий Трампа, в том числе в плане введения санкций: большая часть из них на практике принесла Москве больше пользы, чем вреда, хотя на первый взгляд все казалось совсем иначе.

Так кто в итоге станет президентом США?

Эксперт глубоко убежден, что победу в гонке за пост главы государства в США одержит Дональд Трамп. Собеседник ФАН заявил, что картина, созданная опросами общественного мнения (согласно которой безоговорочную победу одерживает Джо Байден), очень похожа на ту, что выстроилась четыре года назад, когда соперником нынешнего американского лидера выступала Хиллари Клинтон.

«Она сильно опережала Трампа, однако в итоге проиграла в колеблющихся штатах, где не голосуют десятилетиями за одну и ту же партию, а более-менее здраво оценивают обстоятельства, и, исходя из них, принимают окончательное решение, — заявил Вассерман. — Сказалось на результате и то, что накал антитрамповской пропаганды был совершенно истерическим и выходил за все мыслимые приличия, даже по меркам американских выборов».

Именно поэтому, продолжил политолог, очень многие в ходе опроса боялись признаться, что они поддерживают Республиканскую партию и ее кандидата. Сейчас же, по его словам, накал страстей еще выше — и людей, готовых голосовать за Трампа, травят не только в Интернете, но и в офлайн-режиме.