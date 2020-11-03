Влад Топалов рассказал о работе с фигуристкой Еленой Ильиных после поцелуя

Москва, 3 ноября. Экс-солист группы «Smash!!», 35-летний певец Влад Топалов рассказал о работе с титулованной фигуристкой Еленой Ильиных в рамках шоу «Ледниковый период».

Топалов признался, что ему нравится постигать искусство фигурного катания под патронажем олимпийской чемпионки Ильиных. Некоторые телезрители даже решили, что между партнерами возникли романтические чувства, несмотря на наличие у каждого из них вторых половинок. Однако слухи о романе между певцом и фигуристкой лишь окрепли после страстных поцелуев, которыми участники «Ледникового периода» приправили два своих номера.

Исполнитель сразу расставил все точки над «i», сообщив в интервью изданию PEOPLETALK, что такие проявления нежности являлись частью номеров и заранее обговаривались с супругами партнеров — телеведущей Региной Тодоренко и танцором Сергеем Полуниным.

Топалов подчеркнул, что Ильиных стала для него учителем не только на льду, но и в жизни: фигуристка смогла подчинить своей воле свободолюбивую звезду.

«А тут она как бы главный человек, еще и женщина, которая может на меня наорать, — признается артист, — может послать — и это хороший жизненный урок, напоминающий о смирении, терпении, дисциплине, понимании, добродушии».

В свою очередь Ильиных отозвалась о Топалове как о человеке, который очень интересно и глубоко мыслит, а также говорит много правильных вещей. Фигуристка, подводя итог всему вышесказанному, назвала певца не иначе, как «самой большой победой этого проекта».