Демократы перестали обвинять Россию во вмешательстве в выборы из-за китайцев

Санкт-Петербург, 3 ноября. Демократы перестали обсуждать тему вмешательства России в американские выборы, потому что боятся, что республиканцы обвинят их в том, что сейчас в выборы в пользу Джозефа Байдена вмешиваются китайцы. Об этом в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» на тему «Выборы президента США. Последние прогнозы» рассказал доцент Университета Оксфорда, преподаватель философии и критического мышления Ян Михайлов.

«Тема вмешательства России периодически всплывает, но она не так актуальна. На днях была статья в лондонской «Таймс». Это достаточно левое издание, и там писали о высказываниях Жириновского о том, что в России Трамп больше не популярен. Поэтому эту тему преследовать сейчас вряд ли кто-то собирается. Возможно, потому что китайцы сильно поддерживают Байдена», — заявил Ян Михайлов.

По словам эксперта, в 2016 году демократы специально раздули тему вмешательства России в выборы как часть кампании против Трампа.

«Тогда американцы больше в это верили. Были постоянные заявления от ЦРУ, что есть доказательства, но доказательств никто не предъявлял. Но принято верить людям из ЦРУ и ФБР, поэтому демократы это делали, они верили, что Россия подарила им Трампа», — пояснил он.

Сейчас тема того, что американцы опасаются каких-то вмешательств в выборы, периодически всплывают из-за слов Дональда Трампа о не легитимности выборов, отметил политолог.