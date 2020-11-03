Эксперт объяснил, почему коррупция Байдена на Украине не волнует американцев

Санкт-Петербург, 3 ноября. Американское правосудие избирательно в оценке действий представителей правящей элиты США, занимающих высокие государственные посты. Если их преступления совершены за пределами США, то их вовсе могут не привлечь к уголовной ответственности, как это произошло с Джозефом Байденом, уличенном в коррупционной связи с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Об этом в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» на тему «Выборы президента США. Последние прогнозы» рассказал доцент Университета Оксфорда, преподаватель философии и критического мышления Ян Михайлов.

«Есть мнение, что демократические СМИ замалчивают об этом деле. Хотя нельзя сказать, что об этом никто не знает, все, кто хотят, получают новости об этой теме. Опросы показывают, что обывателям это не очень интересно. Одна сторона обвиняет Трампа, другая — Байдена, находится компромат, который после выборов куда-то исчезает, поэтому всерьез это никто не воспринимает», — пояснил Ян Михайлов.

Правоохранительные органы США тоже замяли эту историю.

«Если бы было официальное обвинение со стороны генерального прокурора, то ситуация была бы серьезной. Но поскольку об этом говорят люди, не обладающие соответствующими полномочиями, то это просто является слухами. Не могу сказать, что об этом думает ФБР. Компьютер, на котором находилась вся переписка младшего Байдена, у них есть, но в то же время не выдвигают никакие обвинения. Возможно, они считают, что там недостаточно доказывающей базы, возможно, у них есть свои соображения», — прокомментировал политолог.

По словам эксперта, в США бывали случаи, когда к уголовной ответственности привлекали высокопоставленных чиновников, но они единичны.