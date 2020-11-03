Минздрав начал проверку после смерти врача на Алтае

Барнаул, 3 ноября. Минздрав Алтайского края проводит проверку по факту смерти врача барнаульской больницы. Предположительно, у него был диагностирован COVID-19.

В ряде местных СМИ появилась информация, что и. о. руководителя реанимационного отделения горбольницы №10 Барнаула скончался после нескольких недель болезни. Его жена рассказала, что в октябре у мужчины появились признаки коронавируса, после чего он сдал тест, но так и не смог узнать его результат.

По словам женщины, ее муж неоднократно просил руководство сообщить ему результат теста и отправить его на больничный, однако медика заставляли работать якобы из-за того, что "больше некому". Данную информацию проверит Минздрав.