Беглов заявил о решении проблемы петербургского метро

Санкт-Петербург, 3 ноября. Создание нового предприятия решит проблему петербургского метро, заявил глава Северной столицы Александр Беглов.

Об этом он рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, передает ТАСС. Он отметил, что новое предприятие займется строительством станций метро вместо «Метростроя», который находится в плохом финансовом состоянии.

«Мы договорились с ВТБ, создаем акционерное общество, и 65% акций этого акционерного общества ВТБ передает бесплатно городу», — сообщил Беглов.

Ранее Александр Беглов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о ситуации с коронавирусом в Петербурге. Суточные показатели перешли рубеж в 900 случаев, всего коронавирусом заразились около 64 тысяч горожан.