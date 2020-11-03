Оксфордский политолог рассказал, как коронавирус повлиял на выборы в США

Москва, 3 ноября. Доцент Университета Оксфорда, преподаватель философии и критического мышления Ян Михайлов, комментируя в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» ход избирательной кампании по выборам президента США, заявил, что пандемия коронавируса и то, как власти США с ней справляются, могут стать причиной того, что Дональд Трамп не останется в кресле президента на второй срок.

«COVID-19 очень серьезно повлиял на всю ситуацию в США. То, что происходило с экономикой в январе, сходилось на том, что Трамп будет переизбран. В истории никогда не было такого, что президент, баллотировавшийся на второй срок, в момент процветания экономики, не был переизбран. Однако COVID-19 полностью поменял условия игры. Сейчас ситуация ухудшилась намного. Весной и летом было состояние того, что все это заканчивается, и экономика снова поднимается. Сейчас же идет новая волна, Европа закрылась, в Штатах идет рост количества зараженных инфекцией — сто тысяч новых заражений было сегодня за один день. Это очень плохо для Дональда Трампа, потому что во всех вопросах борьбы с COVID-19, это не произвело впечатление», — заявил Ян Михайлов эфире на тему «Выборы президента США. Последние прогнозы».

По мнению эксперта, в реакции на угрозу эпидемии, президент Трамп делает одну ошибку за другой. Последний пример — его заявление, что врачи, которые стоят в первых рядах по отражению угрозы, много получают денег.

«Он обвинил врачей в том, что они получают больше денег, когда кто-то умирает от COVID-19. Это было очень неумно сказано. В такой ситуации, представитель медицины — герой», — пояснил он.

Кроме этого, эксперт считает, что американцы недовольны тем, как правительство справляется с вызванным коронавирусом кризисом в экономике. Меры, предпринимаемые администрацией Трампа по поддержке населения, также недостаточны. Все это является одной из причин того, что американцы могут отдать свои голоса Джозефу Байдену.