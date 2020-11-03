Эрдоган объявил о потерях Турции после землетрясения в Измире

Анкара, 3 ноября. Число жертв разрушительного землетрясения в турецкой провинции Измир возросло до 110 человек.

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции по итогам заседания кабинета министров сообщил, что из-под завалов в Измире извлечены тела 110 человек. По словам главы страны, травмы получили 1027 человек. Ранее сообщалось о 107 погибших.

Эрдоган пообещал, что поиск и спасение пропавших без вести будут продолжаться, пока из-под обломков не извлекут последнего человека.

Землетрясение магнитудой 6,9 балла произошло в Эгейском море 30 октября. Его толчки дошли до Греции и запада Турции. Стихия разрушила жилые дома в Измире и вызвала цунами.