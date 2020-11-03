Ученые выяснили, что 2020 год может быть началом конца света

Москва, 3 ноября. Исследователи изучили предсказания Нострадамуса о 2020 годе.

Как пишет Planet Today, изучившие труды французского алхимика ученые уверены: события 2020 года говорят о том, что конец света наступит до 2030 года. Нострадамус в своих предсказаниях заявлял, что концу света будут предшествовать семь лет страшных катаклизмов и бедствий.

Под эти параметры подходит 2020 год с пандемией коронавируса, хотя ничего конкретного об этом годе в предсказаниях Нострадамуса не сказано. Труды алхимика весьма абстрактны и могут интерпретироваться по-разному.

Ранее в предсказаниях Нострадамуса нашли дату конца эпидемии коронавируса. В предсказании говорится о странной рыбе, которая живет «в воде и на земле».