Диетолог Марина Макиша посоветовала в ноябре есть побольше фейхоа

Известный российский врач-диетолог Марина Макиша заявила ФАН, что в ноябре необходимо употреблять продукты, богатые витаминами и полезными микроэлементами. Таким образом удастся поддерживать в порядке иммунную систему.

Кроме того, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов в эксклюзивном интервью рассказала, какие опасности для организма таит в себе, например, сокращение светового дня.

— Марина, наступил последний месяц осени, не за горами зима. На что необходимо налегать в этот период времени?

— На замороженные ягоды, в первую очередь. На сезонные продукты. На все, что у нас было собрано в сентябре, октябре — это тыква, кабачки, зелень... Витамины содержатся, в основном, в свежих продуктах и в замороженных. Речь идет о фруктах, овощах. Соответственно, нужно стараться выбирать, например, фейхоа.

— Что насчет мяса?

— Мясо тоже, конечно, является источником различных витаминов и микроэлементов. Оно вообще должно быть в рационе ежедневно. Причем независимо от того, что на дворе — осень, лето или зима.

— А рыба?

— Само собой! Вообще, все это — продукты из так называемой базовой корзины. Зимой у нас в ней белковые продукты. Мясо, рыба, потому что там есть витамины группы В и микроэлементы. Нужно также потреблять витамин С, витамин А, витамин Е, который, например, содержатся в маслах. Так что в рационе всегда должно присутствовать определенное количество растительного масла.

Сейчас еще пойдет сезон орехов, потому что их собирают где-то в октябре, и они начинают попадать на рынок в ноябре-декабре. Чтобы был нормальный иммунитет, должно быть сбалансированное питание.

— В связи с нынешней коронавирусной ситуацией следует ли все-таки больше обращать свое внимание на чеснок, лимоны, имбирь?

— Только лишь чесноком мы с вами нормальный иммунитет не обеспечим! Важно понимать, что он обладает бактерицидным действием. Не столько иммунную систему поддерживает, сколько помогает нашему организму на «входных воротах» для инфекций, — имеются в виду ротовая полость и полость носа. Его обязанность — бороться с бактериями. И неважно, ковид или не ковид.

Нам, в принципе, нужно просто не болеть в этот период времени, потому что из-за смены сезона идет уменьшение светового дня. Это плохо влияет на всю иммунную систему. Соответственно, всякие депрессии и стрессы подавляют иммунитет.

— Что необходимо делать в таком случае?

— Нужно стараться, чтобы питание было, в целом, сбалансированным. Чеснок и лук — это источники фитонцидов, которые борются с бактериями, в том числе. Помогают при лечении различных простудных заболеваний. Люди же не столько от вируса, сколько от осложнений пневмонии присоединяются (к общему числу зараженных новой коронавирусной инфекцией. — Прим. ФАН), правильно?

Бактериальные инфекции никуда же не делись. Чеснок и лук — это как природные антибиотики, которые, можно сказать, безопасны для организма и которые помогают нам на «входных путях» бороться с бактериальными агентами, а не только с вирусами.

— А что все-таки насчет имбиря?

— Это продукт, который активизирует обмен веществ, поэтому, в целом, для поддержания хорошего самочувствия, а от этого зависит состояние иммунитета, это очень хорошо. Каких-то продуктов, напрямую влияющих на иммунную систему, нет, — кроме тех, что вызывают аллергию. Вот если присутствует аллерген, «иммунка» сразу же отреагирует.

Есть отдельные исследования, которые говорят нам: витамин А, содержащийся в овощах и фруктах, в молочных продуктах, помогает частично. Так вот сказать, что мы съели, и у нас иммунитет прям как-то подскочил, конечно же, нельзя.

Иммунная система — одна из самых сложных в нашем организме, и она так не реагирует: вот это съели, иммунитет поднялся, а вот это съели, он опустился. Должен быть комплекс.

В целом, мы должны говорить о том, что здоровое питание является важнейшим фактором хорошего иммунитета. В питании обязательно должны быть белки, потому что все антитела, которые вырабатываются иммунной системой, это белковые молекулы. Нет белка — и иммунитет страдает в первую очередь! Это понятно.

Соответственно, в рационе еще должны быть витамины и микроэлементы, которые поддерживают активный обмен веществ. Это способствует хорошему иммунитету.

Ну, и, конечно же, не будем забывать о клетчатке. Она содержится в овощах и фруктах и нужна для микрофлоры. А микрофлора напрямую влияет на иммунную систему. От состояния кишечной микрофлоры напрямую зависит состояние иммунитета.

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