Пискарев: Депутаты бундестага помогут отменить антироссийские санкции

Бундестаг может повлиять на решения Евросоюза против России: у немецких оппозиционных политиков есть необходимые рычаги. Об этом рассказал в интервью ФАН глава комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны Василий Пискарев.

«Мы же депутаты, представляем интересы избирателей. Избиратели не хотят, чтобы были санкции. Поэтому необходимо оказывать влияние на тех, кто их принимает, — сказал депутат. — Санкции — это временное, тупиковое явление, на них нельзя строить отношения. У депутатов есть возможность оказывать влияние на правительство Германии в этой части. Мы хотим, чтобы оно открыто и более тесно взаимодействовало с нашими правоохранительными структурами. Эта странная конструкция в любом случае не нужна ни нашему, ни немецкому народу. Кому нужны санкции — надо разбираться. Этим мы и будем заниматься в рамках дискуссии».

Генпрокуратура России третий месяц ждет от Германии разъяснений по поводу лечения и обследования Алексея Навального в берлинской клинике «Шарите». Пока от правительства ФРГ слышны лишь заявления об отравлении блогера веществом из группы «Новичок» и голословные обвинения в адрес нашей страны. Депутаты бундестага приехали в Россию лично, несмотря на пандемию коронавируса, чтобы спасти отношения двух стран.

«То, что мы сейчас видим на политической арене, создание напряженности, это не является общим мнением немецкого народа, — считает член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт. — Поэтому мы сегодня здесь, чтобы нашим коллегам также сказать, что в Германии есть парламентарии, которые заинтересованы в том, чтобы мы сотрудничали и взаиморазвивались».

Вот уже семь лет Россия находится под санкциями Евросоюза: так называемый «список Магнитского», месть за вернувшийся в Россию Крым, мнимые кибератаки, недоказанные отравления Скрипалей, а теперь — еще и российского оппозиционера. Чиновники США и Европы признаются, что придумывать новые обвинения в адрес России становится все труднее. И нехотя признают: западная экономика теряет от непродуктивных мер миллиарды долларов и евро.

«У европейского континента нет будущего без сотрудничества России и Германии, — убежден Вальдемар Гердт. — Поэтому мы сегодня проработали большие вопросы, это начало нового витка отношений в области сотрудничества и дружбы. Итог этого процесса должен закончиться созданием свободного экономического пространства от Лиссабона до Владивостока».

Политики из Германии заявили: санкции Евросоюза разрушают связи между странами, и договорились с депутатами Госдумы создать им противовес.

«Я считаю хорошей идеей создать механизм для предотвращения конфликтов, — сообщил председатель германо-российской парламентской группы бундестага Робби Шлунд. — Это не просто мера по укреплению доверия, а механизм, который должен быть задействован, когда возникают проблемы между нашими странами».

Экономические, социальные, культурные, спортивные связи между странами нужно сохранить во что бы то ни стало, заявили парламентарии.

«Мы не хотим, чтобы отношения расстроились. У нас с немцами они всегда были теплыми: экономические, социальные, культурные, спортивные. Зачем нам терять это? Это ни к чему хорошему не приведет, — говорит Василий Пискарев. — Слава Богу, у другой стороны есть это понимание, коль они приехали сами. Иначе они нашли бы тысячу причин не приезжать, сославшись на пандемию, тяжелое положение».

Политики договорились о взаимопомощи, в том числе, в сфере здравоохранения.

«Сейчас важно бороться с пандемией, — пояснил Василий Пискарев. — Потом мы договорились о взаимодействии в вопросах религиозного экстремизма. Эта проблема тоже волнует Европу. Появился какой-то толчок для более тесного взаимодействия. Мы договорились регулярно проводить телемосты между депутатами парламента России и Германии. Весьма хорошая коммуникация».

Немецкие депутаты пообещали приложить все усилия к поиску новых способов сотрудничества с Россией, поскольку «диалог — это единственное, что имеет значение на международном уровне». Успех весьма вероятен хотя бы потому, что «Альтернатива для Германии», которую представляют в бундестаге три посетивших Москву политика, в короткий срок сумела вырасти из группы евроскептиков в третью по численности партию в парламенте.

Напомним, 15 октября Европейский союз ввел санкции против шести россиян и одного научного института из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Россияне, находящиеся в черном списке, не смогут въехать на территорию 27 государств.