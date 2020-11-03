Медработников могут обеспечить отдельным соцпакетом

Медицинских работников нужно обеспечить отдельным социальным пакетом, чтобы создать условия им комфортные условия для работы. Об этом заявил президент Национальной медицинской палаты (НМП) Леонид Рошаль.

«Мы предлагаем внести изменения в 323-ФЗ, выделив в нем отдельную статью о социальных гарантиях медработников. Сейчас все гарантии прописаны в отдельных нормативно-правовых актах. Мы их свели в отдельный блок и дополнили новыми положениями. Отдельные статьи о социальных гарантиях есть в законах для работников правоохранительных органов, образования. И для медицинских работников должна быть также отдельная статья», — сказал Рошаль.

Он пояснил, что в России не существовало единой госполитики в плане социальных гарантий для медработников. При этом в каждом субъекте по-разному решались эти проблемы.

Так, НМП предложила узаконить особый статус медработников в обществе, а также создать условия для осуществления ими профессиональной деятельности. Для этого предлагается принять меры соцподдержки, направленные на обеспечение высокого профессионального уровня медиков.

Отметим, что конкретные меры социальной поддержки медработников, которые предложила палата, во многих пунктах касаются вопросов обеспечения медиков достойным жильем.

Нацмедпалата считает важным закрепить в законе обязанность органов местного самоуправления обеспечивать медиков, которые не имеют жилья, служебными жилыми помещениями муниципального жилищного фонда. Речь идет о территориях сельского, городского поселения, городского округа и муниципального района. Если таких помещений нет, то медорганизация должна арендовать для работника и его семьи другую жилплощадь. Кроме того, такому сотруднику должны ежемесячно выплачивать денежную компенсацию.

Также предлагается предоставить ипотечный кредит по программам льготного ипотечного кредитования для приобретения жилья на таких территориях тем медикам, которые уже отработали там три года. Они тоже имеют право на компенсацию расходов на оплату жилья.

Нацмедпалата также полагает, что дети медработников должны быть в первоочередном порядке обеспечены местами в школах, детских садах и летних оздоровительных лагерях.

Кроме того, Нацмедпалата выделила целый перечень выплат, положенных медицинским работникам, включая ежемесячные надбавки и премии. При этом все размеры, условия и порядок возмещения расходов должны обеспечиваться за счет федерального бюджета.