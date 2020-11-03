«Газпром» получил рекордный приток газа на месторождении в Арктике

Москва, 3 ноября. Российская энергетическая компания «Газпром» получила рекордный дебит газа на шельфе Карского моря, сообщили в холдинге.

В рамках очередных испытаний разведочной скважины, которые проходили на Ленинградском месторождении Ямальского центра газодобычи, «Газпром» получил приток газа дебитом более 1 млн куб. м в сутки. В тексте сообщения холдинга отмечается, что «это рекордный показатель для месторождений на российском арктическом шельфе».

«Он свидетельствует о значительно большей, чем предполагалось, продуктивности Ленинградского месторождения», — отметили в «Газпроме».

Ранее сообщалось, что «Газпром» планирует построить два газопровода в Китай. Речь идет о суммарном объеме поставок в 80 млрд кубометров голубого топлива из месторождений Западной Сибири.