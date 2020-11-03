Ледокол «Виктор Черномырдин» сохранит лидерство России в Арктике

Торжественная церемония поднятия флага на ледоколе «Виктор Черномырдин» прошла в Петербурге во вторник, участие в церемонии принял президент России Владимир Путин. Руководитель Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель объяснил в комментарии ФАН, почему «Виктор Черномырдин» — достойное пополнение российского флота.

Церемония поднятия флага

Владимир Путин в своей речи отметил, что в России ведется разработка уникальных дизельных и атомных ледоколов, страна будет и дальше удерживать лидерство в этой сфере и укреплять позиции в Арктике.

«Мы обладаем уникальным ледовым флотом, занимаем лидирующие позиции в освоении и изучении арктических территорий, и это первенство необходимо постоянно подтверждать, каждый день», — заявил Путин.

Глава государства также объяснил, почему ледокол получил имя бывшего премьер-министра РФ.

«Во многом благодаря его взвешенности, дальновидности, хозяйской рачительности в сложнейший период 1990-х годов удалось сохранить и сберечь кадровый потенциал, технологический потенциал промышленности, топливно-энергетического комплекса, других индустриальных отраслей промышленности», — отметил президент РФ.

Россия сохранит лидерство в Арктике

Ученый Валерий Журавель рассказал, как строительство ледокола «Виктор Черномырдин» подтверждает лидерство России в Арктике.

«Эта церемония достаточно важная, она подчеркивает лидерство нашей страны в эксплуатации Северного морского пути и в количестве ледоколов, которые имеются в мире», — заявил Журавель.

Эксперт напомнил, что на конец 2014 года в мире насчитывалось 77 ледоколов различного класса, самым большим количеством обладала Россия – 37 ледоколов. За прошедшие шесть лет общей тенденцией стало старение ледоколов. Однако Россия активно модернизирует и обновляет ледокольный флот.

«Россия увеличивает парк ледоколов с мощными дизель-электрическими двигателями. Согласно российскому морском регистру судоходства, в настоящее время с учетом того, что Арктику приняли в состав российского флота, у нас имеется 44 ледокола. Они ведут большую работу по сопровождению караванов судов по Северному морскому пути», — добавил он.

Журавель отметил, что в ближайшие десятилетия ряд российских атомоходов будут выведены из эксплуатации – «Вайгач» в 2023-2024 годах, «Таймыр» в 2025-2026 годах, «Ямал» в 2027-2028 годах и «50 лет Победы» в 2035 году.

«Введение в строй ледокола «Виктор Черномырдин» — это очень достойное пополнение нашего флота. Нам чрезвычайно важно обеспечить к 2025 году проводку судов по самым сложным восточным участкам», — объяснил он.

По словам эксперта, проблемы ледоколов и Северного морского пути – это очень важные вопросы, связанные с геополитическим соперничеством в Арктике. Ледоколы обеспечивают возможность проводить караваны судов круглогодично, изучать проблемы Арктики, ледовую обстановку. Журавель подчеркнул, что увеличение количества ледоколов разных стран потребует пересмотра ряда правил, связанных с движением, знанием особенностей Северного морского пути, решение вопросом взаимопомощи и поддержки экипажей в сложной обстановке.

«Россия сохраняет и будет сохранять за собой ведущие позиции по использованию в Арктике ледокольного флота, а это в свою очередь будет способствовать социально-экономическому развитию арктических территорий, выполнению нашей страной международных договоров», — подытожил собеседник ФАН.

Эксперт напомнил, что Россия будет председательствовать в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Это очень важная ответственная задача, это должно способствовать двусторонним и многосторонним отношениям, чтобы Арктика оставалась зоной мира и международного сотрудничества, взаимодействия и политической стабильности.