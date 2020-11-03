Медики назвали основные семь симптомов легкой формы COVID-19

Вена, 3 ноября. Легкую форму COVID-19 можно разделить на семь групп, сообщили в Центре патофизиологии, инфекционных заболеваний и иммунологии Венского медицинского университета.

Исследование, в результате которого ученым удалось классифицировать легкое течение болезни, проводилось с участием 109 пациентов. Всего им удалось определить семь групп проявлений легкой формы коронавируса: симптомы гриппа, симптомы простуды, боль в суставах и мышцах, воспаление глаз и слизистых оболочек, проблемы с дыханием, желудочно-кишечные проблемы, потеря обоняния и вкуса.

Согласно мнению экспертов, первые три группы можно отнести к системным симптомам, а последние две — к органоспецифическим. По данным медиков, благодаря классификации специалистам легче правильно диагностировать первичное заболевание.