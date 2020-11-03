Новейший двигатель для вертолета Ми-28НМ запустили в серийное производство

Москва, 3 ноября. Новейший двигатель ВК-2500П для вертолета Ми-28НМ запустили в серийное производство. заявили в «Ростехе».

Производством нового двигателя занимается Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в состав «Ростеха». ВК-2500П будут устанавливать на модернизированные ударные вертолеты Ми-28НМ.

«ВК-2500П соответствует наиболее современным требованиям, предъявляемым к вертолетным двигателям», — говорится в сообщении.

Перед серийным запуском двигатель успешно прошел стендовые испытания. Специалисты отметили, что силовая установка полностью соответствует заявленным характеристикам.

ВК-2500П разрабатывался с учетом опыта применения Ми-28Н в Сирии. В новом двигателе модернизирована система автоматического управления и система защиты, которая запускает двигатель в штатном режиме при его остановке.

Накануне стало известно, что российские конструкторы через два года намерены выпустить новые двигатели РД-120МС и РД-182 для отечественных и зарубежных космических ракет, передает телеканал «360».