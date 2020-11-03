Эксперты оценили перенос перехода IT-инфраструктуры на российский софт

Российские разработчики компьютерных программ назвали решение о переносе на три года сроков перехода на отечественный софт опрометчивым. По мнению исполнительного директора Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Рената Лашина, этот процесс следует начать с 2021 года.

«Мы считаем, что неправильно настолько отодвигать сроки. Надо проанализировать текущее состояние софта и «железа» у субъектов критической информационной инфраструктуры, составить планы перехода на несколько лет и начать этот процесс уже в следующем году, а не через три года», — утверждает Лашин.

Вопросы у разработчиков российского софта вызвал проект указа президента РФ, подготовленного Минцифры и опубликованного на портале правовых актов (regulation.gov.ru). Согласно проекту, с 1 января 2024 года сети связи и информационные системы, задействованные в здравоохранении, энергетике, оборонной, ракетно-космической, химической промышленности, то есть критическая информационная инфраструктура (КИИ), должна строиться преимущественно на российском программном обеспечении (ПО), а с 1 января 2025 года — на отечественном оборудовании.

Причем задел у наших программистов, по словам директора Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», имеется.

«Надо отметить, что сегодня уже существует множество российских решений. В реестре отечественного программного обеспечения сейчас — свыше 7000 программных решений. Часть этих решений может быть использована субъектами критической информационной структуры», — считает Ренат Лашин.

Мнение разработчиков поддерживают и законотворцы. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что необходимо мобилизовать все силы, чтобы в кратчайшие сроки перевести самые важные отрасли экономики на российские программы.

«Как только срок передвигается, сразу все расслабляются, начинают опять ждать, когда зима придет неожиданно. Поэтому должен быть мобилизующий срок — но при этом надо опираться на реалии. Мы не можем внедрять российское ПО, когда его нет. Еще же важно, чтобы оно было конкурентоспособным», — поделился своим мнением Аксаков.

В России сейчас созданы все условия для разработки и перехода на отечественные программы, считает Ренат Лашин. В этом году Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций анонсировало беспрецедентные, по словам собеседника ФАН, меры поддержки отечественных разработчиков и заказчиков программного продукта.

«Это гранты, субсидии, льготные кредиты российским разработчикам и заказчикам. Сформулировано 16 приоритетных направлений поддержки российского ПО. То есть, с одной стороны, эти планы перехода субъектов критической информационной инфраструктуры будут включать существующие решения и они будут планомерно на них переходить, а параллельно будет идти процесс доработки или разработки функциональных российских решений под цели заказчиков», — утверждает исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт».

Одно из главных требований к отечественному софту — его защищенность, безопасность информации, невозможность контролировать или влиять на компьютерные программы извне. Импортные разработки, которые повсеместно используются в государственных учреждениях, этим критериям практически не отвечают.

По словам экспертов, имея доступ к ключам и паролям, желающие могут получить доступ к закрытой информации. По мнению Аксакова, в России уже есть разработки, позволяющие поставить надежный заслон любителям чужой информации.

«У нас, к примеру, криптография более продвинутая, чем в других странах мира. И криптография, в том числе для финансовых систем, очень продвинутая и защищающая. Судя по тому, что я знаю от айтишников и от IT-компаний, у них есть уже разработки, позволяющие адаптировать наши системы к тем, которые действуют в мире», — утверждает Аксаков.

Совместимость отечественных программ с иностранным софтом — тоже один из необходимых критериев для разработчиков. В современном мире невозможно жить в глухой изоляции, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку.

«Всегда ставятся условия, чтобы была возможность совмещения продуктов, разработок. Условно, наша система передачи финансовых сообщений могла бы, например, сопрягаться с китайской», — констатировал собеседник ФАН.

Обеспечение цифрового суверенитета России — важная задача не только для программистов. Ликвидировать угрозу и риски для чувствительных отраслей отечественной экономики можно только совместными усилиями государственных структур, законотворцев и разработчиков отечественного софта, убеждены эксперты.