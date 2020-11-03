Племянник Пугачевой устроил скандал на съемках телешоу

Племянник певицы Аллы Пугачевой Влад устроил скандал на съемках телешоу, об этом ФАН рассказал свидетель инцидента — блогер Вадим Манукян. История произошла несколько лет назад, а вспомнил о ней Манукян после того, как Гузель, нынешняя супруга Влада Пугачева, на шоу «Звезды сошлись» заявила, что Алла Борисовна не собирается возвращать своему племяннику сына. Напомним, несколько лет назад Пугачева приняла решение забрать ребенка из-за того, что Влад употреблял наркотики. Сейчас мальчику уже девять лет. Воспитывает Женю водитель Пугачевой, ходили даже слухи, что он официально усыновил мальчика.

Несколько лет назад блогер Вадим Манукян оказался вместе с Владом Пугачевым на записи телешоу и стал свидетелем скандала, который устроил за кулисами племянник Примадонны. На основании личных впечатлений колумнист ФАН с пониманием отнесся к тогдашнему решению Примадонны забрать у племянника ребенка.

Отмотать назад. Колонка Вадима Манукяна

Думаю, пришло время рассказать историю, которая произошла несколько лет назад на съемках одного очень популярного телешоу. В силу ряда причин не могу озвучивать название проекта, но считаю, что подробности происшедшего стоит рассказать именно сейчас.

Меня пригласили на съемки шоу на одном из федеральных телеканалов, я даже изначально был заявлен главным героем выпуска. До той поры я понятия не имел, как все это происходит. Телезрители видят яркую студию и улыбающиеся лица, а также уже смонтированные эпизоды с какими-то напряженными моментами. Но что происходит в закулисье, этого не знает никто, кроме гостей, которых приглашают на шоу.

Все началось с того, что на меня надели петличку и в общих словах рассказали, как все будет происходить. Камера, мотор, сейчас все начнется, и вдруг в последний момент выясняется, что тема передачи изменена. На экране — заявленная ранее тема, а в студии появляются новые герои, которые к этой теме имеют весьма отдаленное отношение.

И тут в закулисье влетает Влад Пугачев. Это было еще в ту его пору, когда Алла Борисовна приняла решение забрать у него сына Женю. Влад вел себя очень агрессивно, шумел и скандалил. Его пытался успокоить ведущий, который время от времени выходил за кулисы, увещевали продюсеры шоу, находившиеся с гостями, готовыми выйти в кадр. Надо сказать, что гости, ожидавшие за кулисами своего выхода, были в шоке от поведения Влада и были уже не рады, что согласились участвовать в записи этой странной программы. В это время взвинченный Влад бегал за сценой, что-то выкрикивал и выглядел очень взволнованным.

В итоге, о чудо, мне не пришлось выходить в кадр из-за смены темы и не светиться в такой позорной передаче. Но многие эксперты, которым пришлось отсидеть шесть (!!!) часов ночной съемки, были в шоке от происходящего. После записи передачи я с некоторыми из них пообщался. Они спрашивали, почему я так и не оказался в кадре, и что это вообще было, а я, естественно, радовался, что передача прошла без моего участия.

Мое первое появление на ТВ произошло некоторое время спустя в пилотном выпуске шоу «Звезды сошлись». Да, я фактически участвовал в запуске этого шоу. Во что оно превратилось сейчас, судите сами. Думаю, недаром Оскар Кучера принял решение его покинуть. Однако в пору своего рождения шоу произвело на меня благоприятное впечатление. Тем более, что в кадре мне удалось пообщаться и даже немного поспорить с известными певицами Любовью Успенской и Людмилой Рюминой. Это было одно из последних появлений Людмилы Георгиевны на ТВ, царствие ей небесное.

Ну, а если отмотать назад и вернуться к истории с внуком Пугачевой, которого она передала на воспитание своему водителю, могу сказать одно: я прекрасно понимаю, почему Примадонна так поступила. В ту пору оставлять ребенка с ее племянником, на мой взгляд, было просто опасно. Очень надеюсь, что Влад Пугачев сделал правильные выводы и теперь действительно ведет здоровый образ жизни. Если это так, надеюсь, Алла Борисовна примет решение разрешить Владу видеться с ребенком. Если отец осознал ошибки, лучше дать ему возможность восстановить семейные связи с сыном.

Ранее внук Аллы Пугачевой сделал предложение своей возлюбленной. Подруга Дени Байсарова — младшего сына певицы Кристины Орбакайте — намекнула в своем Instagram на скорую свадьбу.