Проблема с водоснабжением в Крыму не повлияла на туристический сезон

Симферополь, 3 ноября. Нестабильная подача воды никак не отразилась на туристическом сезоне в Крыму в этом году, сообщает министр курортов и туризма полуострова Вадим Волченко.

Отрасль туризма работает стабильно даже в осенне-зимний период, без трудностей в коммунальной сфере. Большая часть санаториев и гостиниц имеют накопительные емкости для воды, которые перекрывают общие потребности посетителей в случае приостановки подачи воды. Резервов хватает на 2–3 дня.

Графики подачи воды были введены в некоторых нетуристических регионах, поэтому на туристическом сезоне эта проблема никак не сказалась. Над улучшением ситуации с водоснабжением в Крыму работает правительство РФ и региональные власти.