Рар объяснил, почему Германия находится под колпаком США и боится России

Санкт-Петербург, 3 ноября. Немецкий журналист-международник Александр Рар в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» объяснил, на какие результаты выборов рассчитывает Германия.

«Германия находится под американским колпаком до сих пор, но делает это добровольно. Она считает, что Америка защищает ее в случае военных нападений, потому что тема Холодной войны и России всегда присутствует. Нельзя забывать также о сильных трансатлантических кругах», — объяснил Александр Рар.

По мнению журналиста, Европа сама себя так воспитала.

«Я не вижу другого варианта для Германии, кроме как мира с Америкой, потому что американцы считаются священной нацией для немцев, которые после дикаризма внедрили в Германию и Западную Европу демократию и рыночную экономику», — сообщил эксперт.

Специалист также поделился своим мнением о будущем президенте США.