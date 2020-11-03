Ярмольник обозначил главную проблему современного КВН

Москва, 3 ноября. Титулованный российский актер Леонид Ярмольник ответил на слухи о закрытии КВН из-за пандемии коронавируса и обозначил главную проблему современного клуба.

Звезда фильмов «Одиссея капитана Блада» и «Ищите женщину», 66-летний Ярмольник в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что информация о якобы столкнувшемся на фоне пандемии коронавируса с трудностями КВН безосновательна.

Артист подчеркнул, что со временными трудностями столкнулся не только КВН, но и практически все представители шоу-бизнеса: из-за ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19, многие артисты остались без работы. При этом, по словам Ярмольника, главная проблема КВН заключается в том, что он стал менее ярким и искренним, что чувствует зритель.

Ранее в Сети появилась информация о закрытии компании «КВН-ВЛ», являющейся организатором Высшей лиги КВН. По словам представителей пресс-службы КВН, которые приводит ТАСС, закрытие компании является стандартной процедурой ликвидации юрлица и никак не отразится на дальнейшей деятельности телепроекта.