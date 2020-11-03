Участие в шоу «Форт Боярд» обернулось для Старшенбаум клинической смертью

Москва, 3 ноября. Актриса Анна Старшенбаум из-за испытания в телеигре «Форт Боярд» угодила в больницу в критическом состоянии. Врачам с трудом удалось спасти ей жизнь.

В 2019 году звезда драмы «Детям до 16» участвовала в экстремальном телешоу. В рамках телеигры «Форт Боярд» Старшенбаум нырнула в ледяную воду на четырехметровую глубину. Сердцебиение актрисы участилось во время выполнения испытания. Она пожаловалась продюсерам на плохое самочувствие и попросила освободить ее от задания. На что Старшенбаум получила отказ.

Со съемок телешоу звезду на катере доставили в аэропорт. Из-за сильного ветра во время водной поездки и сквозняка от кондиционера в самолете состояние Старшенбаум ухудшилось. В Москве актриса вызвала врачей, и ее экстренно госпитализировали с диагнозом «воспаление гайморовых пазух».

«В каком-то темном кабинете, в какой-то старой больнице, чем-то вроде гвоздя пробивали молотком дырочку в ноздре», — поделилась звезда воспоминаниями в эфире шоу «Судьба человека».

Во время процедуры Анна Старшенбаум потеряла сознание и пережила клиническую смерть. Произошедшее сильно повлияло на отношение актрисы к жизни и близким людям. Она сконцентрировала все силы на воспитании сына Ивана после выздоровления. Об этом пишет "Дни.ру".