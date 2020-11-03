Адвокат Ефремова назвал условие выплаты компенсации матери Захарова

Москва, 3 ноября. Осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов пока не выплатил компенсацию матери погибшего по его вине Сергея Захарова, заявил адвокат актера Петр Хархорин.

«Деньги пока неоткуда взять», — пояснил юрист в комментарии «Московскому комсомольцу».

При этом Хархорин подчеркнул, что они считают, что главной потерпевшей по делу является мать погибшего, но она никаких требований не предъявляет. Задержка с выплатами близким Захарова, по его словам, произошла из-за того, что приговор его подзащитному пока не вступил в законную силу. Только при этом условии жена Ефремова Софья Кругликова сможет получить доверенность и воспользоваться сбережениями мужа.

Адвокат не стал называть сумму, которую актер намерен заплатить матери погибшего и его гражданской жене, но заверил, что сумма будет в любом случае достойной.

Как сообщалось ранее, 21 октября вдова Захарова и его брат получили от Ефремова по 3 млн каждый. Мать и гражданскую супругу официально не признали потерпевшими по делу, но актер заявил, что намерен помогать и им.