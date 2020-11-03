Эксперт назвал самый кошмарный исход выборов для США

Санкт-Петербург, 3 ноября. Доцент Университета Оксфорда, преподаватель философии и критического мышления Ян Михайлов не исключает, что, если демократы и республиканцы не согласятся с итогами выборов и США в январе 2021 года не получат легитимного президента, власть в стране перейдет к Конгрессу и ее председателю Нэнси Пелоси. Об этом эксперт сказал в эфире Медиагруппы «Патриот».

«Такой вариант возможен, хотя маловероятен. Американская конституция гласит, что на момент окончания срока Дональда Трампа, который будет в январе, если другой человек и сам Дональд Трамп не получит официальное подтверждение, что он был переизбран, то это дело переходит к Конгрессу США, и тогда вариант с Нэнси Пелоси возможен», — заявил Ян Михайлов в эфире на тему «Выборы президента США. Последние прогнозы».

По мнению доцента Университета Оксфорда, такое развитие событий очень пугает сторонников Трампа.

«Те американцы, которые голосуют за Байдена и за демократов, наверное, этого не очень боятся. С другой стороны, те, кто поддерживает Дональда Трампа, для них это кошмарный сон», — отметил он.

Ян Михайлов считает, что противоборствующие стороны все-таки смогут прийти к компромиссу.