Евреи готовы помочь Германии навести порядок в Европе

Санкт-Петербург, 3 ноября. Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля Алекс Векслер не исключает, что в будущем нынешнего канцлера Германии Ангелу Меркель могут привлечь к ответственности за проводимую ею политику поощрения притока в Германию и другие страны Европы мигрантов из Ближнего Востока и Африки. Об этом политолог, военно-политический обозреватель сказал в эфире Медиагруппы «Патриот».

«Прежде всего, нужно добиться в Европе порядка. Возможно, когда-нибудь Меркель обвинят в том, что она несет ответственность за то, что происходит сегодня в Германии и других странах Европы, что она дала возможность полутора миллионам беженцев прийти в Германию. Видимо, есть закономерность того, что когда-то Германия уничтожала евреев и теперь вот, что с ними происходит: уничтожили шесть миллионов евреев, получат 20 миллионов мусульман», — заявил Алекс Векслер в эфире на тему «Теракт в Вене. Война с терроризмом в Европе»

По словам эксперта, европейцам нужно договариваться между собой и позвать на помощь консультантов, которые помогут им решить проблему исламского терроризма.

«Потому что все идет в очень нехорошую сторону. Сегодня мусульманство, как христианство средних веков с его крестовыми походами: они ничего не бояться, у них одна цель — идти вперед и сделать всех мусульманами. Христианство сегодня отступает, Папа Римский молчит, и мусульманство добивается успехов», — отметил Алекс Векслер.

Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля считает, что опыт России и Израиля, их взаимодействия в борьбе с исламским терроризмом мог бы оказать европейцам неоценимую помощь.

«У России и Израиля на уровне спецслужб существует хороший опыт взаимодействия, каждодневного и даже ежечасного. С Европой наши спецслужбы тоже делятся информацией, но им, видимо, нужно глубже советоваться с нами, поменьше нас обвинять на страницах газет и журналов и в Совбезе ООН. Мы готовы делиться опытом. Европа должна начать делать то, что делают другие страны, включая арабские страны: с нами советуется Саудовская Аравия, недавно мы заключили договоры с Арабскими Эмиратами, Суданом и Катаром, и вместе со всем остальным мы им советуем, как наладить службы безопасности и бороться с терроризмом. А они боятся исламского терроризма не меньше чем европейцы, потому что сами знают, что это такое, несмотря на то, что сами являются исламистами», — пояснил Алекс Векслер.

Эксперт советует службам безопасности европейских стран, прежде всего, сконцентрировать усилия на том, чтобы выяснить самого опасного противника, и направить усилия на борьбу с ним.